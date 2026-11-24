В Ярославле заметили троллейбус не на своем маршруте Источник: читатель 76.RU

В Ярославле троллейбус № 3 (Ярославль Главный — Красный Перевал) стали замечать на Большой Октябрьской, хотя эта улица в маршрут данного вида транспорта не входит.

«У троллейбуса № 3 нет нового маршрута? Который раз его вижу на остановке „Проспект Толбухина“ и „Большая Федоровская“ с пассажирами?» — спросила читательница 76.RU.

Она добавила, что встречает «тройку» обычно утром (около 8 часов) или вечером (примерно в 19 часов).

Троллейбус № 3 едет по Большой Октябрьской Источник: читатель 76.RU

Ситуацию пояснили в правительстве региона.

«Троллейбусы маршрута № 3 в утренние часы при выезде из депо до конечного остановочного пункта „Ярославль-Главный“ следуют по улице Большой Октябрьской с остановками для посадки и высадки пассажиров. В вечерние часы от конечного пункта „Ярославль-Главный“ в депо троллейбусы также следуют по указанной улице. Данная практика применяется предприятием АО „Яргорэлектротранс“ уже не первый год», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.