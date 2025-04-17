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Депутат и бизнесмен: фигурантов по делу главы района в Ярославской области отправили в СИЗО. Кто они

Андрея Сергеичева обвиняют в превышении должностных полномочий

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5 комментариев
Задержали новых фигурантов по делу главы Гаврилов-Ямского района | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.comЗадержали новых фигурантов по делу главы Гаврилов-Ямского района | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.com

Задержали новых фигурантов по делу главы Гаврилов-Ямского района

Источник:

Андрей Сергеичев / Vk.com

В Ярославле избрали меру пресечения для двоих фигурантов по делу главы Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева. В СИЗО 17 апреля отправили депутата муниципального совета Гаврилов-Ямского муниципального округа Андрея Голицына и предпринимателя Ресана Варшанидзе.

Им назначили срок пребывания под стражей до 15 июня 2025 года. И Голицина и Варшанидзе обвиняют по одной статье: в превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

О том, что вторым подозреваемым по делу проходит Андрей Голицын ранее сообщал источник 76.RU. Известно, что он числится руководителем компании «Стройкоммунэнерго».

ООО «Стройкоммунэнерго» было образовано в 2004 году в Гаврилов-Яме Ярославской области. Гендиректором указан Андрей Голицын. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году фирма заработала 34,8 миллиона рублей, убыток составил 65,6 миллиона рублей.

Ресан Варшанидзе ведет деятельность индивидуального предпринимателя в строительной сфере. Также он является владельцем и директором ООО «Иверия», зарегистрированного в Гаврилов-Яме. Основной направленностью работы указана деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. В 2023 году чистая прибыль компании составила 3,8 млн рублей.

Андрея Сергеичева задержали 16 апреля. Его обвиняют все по той же статье о превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности. 17 апреля его отправили в СИЗО.

По версии следствия, Сергеичев вместе с генеральным директором коммерческой организации и другими соучастниками организовали заключение муниципальных контрактов на производство строительно-монтажных и ремонтных работ с подконтрольными организациями, ограничив участие в конкурентных процедурах иных лиц. То есть, контракты выигрывали определенные компании.

Убытки бюджета Гаврилов-Ямского района оценили в сумму больше 8 миллионов рублей. Расследование контролирует прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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Комментарии
5
Гость
1 час
а вот на дотационном Кавказе такого Нэт там все честные
Гость
52 минуты
Опят. " Едросы" отличились 🤔
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