Депутат и бизнесмен: фигурантов по делу главы района в Ярославской области отправили в СИЗО. Кто они

Задержали новых фигурантов по делу главы Гаврилов-Ямского района Источник: Андрей Сергеичев / Vk.com











В Ярославле избрали меру пресечения для двоих фигурантов по делу главы Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева. В СИЗО 17 апреля отправили депутата муниципального совета Гаврилов-Ямского муниципального округа Андрея Голицына и предпринимателя Ресана Варшанидзе.

Им назначили срок пребывания под стражей до 15 июня 2025 года. И Голицина и Варшанидзе обвиняют по одной статье: в превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

О том, что вторым подозреваемым по делу проходит Андрей Голицын ранее сообщал источник 76.RU. Известно, что он числится руководителем компании «Стройкоммунэнерго».

ООО «Стройкоммунэнерго» было образовано в 2004 году в Гаврилов-Яме Ярославской области. Гендиректором указан Андрей Голицын. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году фирма заработала 34,8 миллиона рублей, убыток составил 65,6 миллиона рублей.

Ресан Варшанидзе ведет деятельность индивидуального предпринимателя в строительной сфере. Также он является владельцем и директором ООО «Иверия», зарегистрированного в Гаврилов-Яме. Основной направленностью работы указана деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. В 2023 году чистая прибыль компании составила 3,8 млн рублей.

Андрея Сергеичева задержали 16 апреля. Его обвиняют все по той же статье о превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности. 17 апреля его отправили в СИЗО.

По версии следствия, Сергеичев вместе с генеральным директором коммерческой организации и другими соучастниками организовали заключение муниципальных контрактов на производство строительно-монтажных и ремонтных работ с подконтрольными организациями, ограничив участие в конкурентных процедурах иных лиц. То есть, контракты выигрывали определенные компании.