Жители Брагина в Ярославле пожаловались на отключение отопления Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жители крупного района в Ярославле пожаловались на жуткий холод дома из-за отключения отопления и горячей воды. О проблеме 24 ноября в соцсетях сообщили люди, живущие в Брагино.

Тепло пропало из домов ярославцев в понедельник, 23 ноября.

«Вчера [23 ноября] была информация, что отопления и горячей воды не будет до вечера в определённой части Брагино. А ничего, что сейчас уже 23:00, а нет ни того ни другого? За целый день в домах стало очень холодно. Вы в курсе, что на улице 0 градусов? У многих дома дети и пожилые люди! Нам что, ходить и спать в трёх носках и пальто?» — возмутились замерзшие жители.

Ответ энергетиков

В ТТК-2 на запрос 76.RU пояснили, что в курсе проблемы. Всего под отключение теплоснабжения попали 77 зданий: 54 жилых дома, 8 социальных и 15 прочих объектов.

По словам компании, 23 ноября на участке тепловой сети проводился заключительный этап работ по реконструкции. Для проведения мероприятий заявка подавалась заблаговременно.

«Изначально планировалось завершить работы до 19:00 23 ноября. Однако в ходе работ возникла необходимость выполнить дополнительные мероприятия, поэтому срок их окончания был перенесен», — рассказали в ТТК-2.

Ремонт закончили к полуночи 24 ноября. Далее энергетики налаживали работу магистрального трубопровода.

«В 6:50 24 ноября запуск был произведен. В настоящее время проводится восстановление подачи теплоносителя со стороны обслуживающих организаций», — добавили в компании.