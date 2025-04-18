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Кто руководит районом Ярославской области после задержания главы

Андея Сергеичева подозревают в превышении полномочий

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7 комментариев
Обязанности главы Гаврилов-Ямского района исполняет Андрей Романюк | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.comОбязанности главы Гаврилов-Ямского района исполняет Андрей Романюк | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.com

Обязанности главы Гаврилов-Ямского района исполняет Андрей Романюк

Источник:

Андрей Сергеичев / Vk.com

Стало известно, кто руководит администрацией Гаврилов-Ямского района в Ярославской области после задержания Андрея Сергеичева. Корреспондент 76.RU выяснил, что обязанности главы сейчас исполняет Андрей Романюк. Официально он занимает должность первого заместителя главы администрации.

Эту информацию порталу 76.RU озвучил депутат Ярославской областной думы Николай Бирук. Также ее подтвердили в самой администрации. Будет ли назначен новый глава, пока не сообщается.

«Пока ничего не известно», — уточнили 76.RU в администрации.

Андрей Романюк был назначен первым заместителем главы Гаврилов-Ямского района 11 марта. Об этом сообщал сам Андрей Сергеичев в социальных сетях.

«Андрей Юрьевич ранее возглавлял управление образования района, после руководил аппаратом администрации, где также накопилось множество проблем, требующих решения. На посту моего заместителя по экономическим вопросам решал задачи регионального уровня. Что не менее важно, досконально знает свой родной город и заслужил уважение, как честный и ответственный человек. Уверен, что сил, энергии и опыта у Андрея Юрьевича хватит, а район обязательно поддержит!», — говорилось в посте.

Андрей Сергеичев был задержан 16 апреля. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности. 17 апреля его отправили в СИЗО на два месяца.

Андрей Сергеичев пробудет в СИЗО до середины июня

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

После арестовали еще двоих фигурантов дела, обвиняемых по той же статье. В СИЗО отправили депутата муниципального совета Гаврилов-Ямского муниципального округа Андрея Голицына и предпринимателя Ресана Варшанидзе.

По версии следствия, Андрей Сергеичев вместе с генеральным директором коммерческой организации и другими соучастниками организовали заключение муниципальных контрактов на производство строительно-монтажных и ремонтных работ с подконтрольными организациями, и ограничили участие в конкурентных процедурах иных лиц. То есть, контракты в конкурсах на выполнение работ за бюджетные деньги выигрывали определенные компании.

Убытки районного бюджета оценили больше, чем в 8 миллионов рублей. Расследование контролирует прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Глава района Уголовное дело Гаврилов-Ямский район
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Комментарии
7
Инженер1
1 час
Чего волноваться? Там есть коллективный сергеичев. Коллектив справился с перераспределением прибыли.
Гость
50 минут
в Гаврилов Яме живут одни Андреи,..или другие имена присутствуют..?
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