Батраков забивает в трех матчах Лиги чемпионов подряд Источник: пресс-служба ФК «Галатасарай»

Футбольная Лига чемпионов возвращается после паузы на матчи сборных. Российские болельщики будут пристально следить за матчами «Галатасарая», «Буде-Глимт» и ПСЖ, в которых играют Алексей Батраков, Никита Хайкин и Матвей Сафонов.

О матчах пятого тура самого престижного турнира Европы рассказывает 161.RU.

Формат турнира

Источник: пресс-служба УЕФА

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по 8 матчей — по 4 дома и в гостях. Все соперники будут разными.

Первые 8 команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Расписание пятого тура

Источник: пресс-служба УЕФА

24 ноября

«Буде-Глимт» — ЛАСК (20:45)

Источник: пресс-служба УЕФА

В Норвегии сложно играть даже грандам европейского футбола. «Буде» в домашнем матче выглядит фаворитом. Уверенности в успехе северной команды добавляет надежная игра Никиты Хайкина.

«Галатасарай» — «Астон Вилла» (20:45)

Источник: пресс-служба УЕФА

Алексей Батраков забивал в трех матчах подряд — на его счету уже четыре мяча. Россиянин постарается продлить свою результативную серию.

«Арсенал» — «Боруссия» Д (23:00);

«Комо» — АЕК (23:00);

«Фейеноорд» — «Порту» (23:00);

«Манчестер Сити» — «Наполи» (23:00).

Источник: пресс-служба УЕФА

Обе команды переживают не самые лучшие времена, но противостояние английских и итальянских грандов всегда интригует. Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска настроен серьезно.

— Мы всегда стремимся побеждать независимо от турнира, в котором участвуем. Завтра мы можем победить и продолжить свой путь в Лиге чемпионов, в которой мы играем очень успешно. Выход в следующую стадию очень важен для нас, — сказал он перед матчем.

«Лейпциг» — «Ланс» (23:00);

«Реал» — ПСВ (23:00);

«Слован» — «Бетис» (23:00).

25 ноября

«Сабах» — «Барселона» (20:45)

Источник: пресс-служба УЕФА

«Барселона» приедет в Баку. Остановить каталонцев «Сабаху» будет невероятно сложно. В минувшие выходные команда Ханси Флика одержала победу, уступая по ходу матча 0:2.

«Славия» — «Вильярреал» (20:45);

«Атлетико» — «Викинг» (23:00);

«Брюгге» — «Ливерпуль» (23:00);

«Интер» — «Штутгарт» (23:00);

«Лилль» — «Бавария» (23:00);

ПСЖ — «Рома» (23:00);

«Шахтер» — «Фенербахче» (23:00);

«Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» (23:00).

Источник: пресс-служба УЕФА

«Манчестер Юнайтед» провалил старт сезона. Не помогает пока что даже смена главного тренера. В первом матче при Маурисио Почеттино манкунианцы проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:4.

Против своей бывшей команды сыграет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

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