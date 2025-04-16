Губернатор Ярославской области сделал заявление после задержания главы района

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал задержание главы Гаврилов-Ямского округа Андрея Сергеичева. Об этом глава региона высказался у себя в соцсетях 16 апреля.

«Как я сегодня сказал в финале отчета в Ярославской областной думе, наша задача — двигаться и развиваться по всем направлениям и во всех округах региона. И не менее важно, чтобы путь к этому развитию был чистым. Направили с проверкой контрольно-ревизионную инспекцию в Гаврилов-Ямский муниципальный округ. Со стороны главы Андрея Борисовича Сергеичева выявили серьезные злоупотребления полномочиями», — написал Михаил Евраев.

Сейчас Сергеичев задержан. Идет следствие. Коррупцию на всех уровнях будем пресекать быстро и решительно.

Напомним, что о задержании Андрея Сергеичева стало известно 16 апреля. Корреспондент сайта 76.RU звонила в саму администрацию Гаврилов-Ямского района. На вопрос о задержании главы там ответили коротко: «Без комментариев, девушка».

Сергеичев Андрей Борисович родился 21 ноября 1969 года. По информации с сайта администрации, он имеет высшее профессиональное образование. В 2006 году окончил Институт управления по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Архангельске. В 2010 году — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина по направлению «электроснабжение».

Главой Гаврилов-Ямского района он стал в октябре 2022 года. Андрея Сергеичева выбирали депутаты.