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Политика подробности Губернатор Ярославской области сделал заявление после задержания главы района

Губернатор Ярославской области сделал заявление после задержания главы района

Михаил Евраев раскрыл подробности дела Андрея Сергеичева

5 866
22 комментария
За что задержали главу Гаврилов-Ямского района | Источник: Администрация Гаврилов-Ямского МР / Vk.comЗа что задержали главу Гаврилов-Ямского района | Источник: Администрация Гаврилов-Ямского МР / Vk.com

За что задержали главу Гаврилов-Ямского района

Источник:

Администрация Гаврилов-Ямского МР / Vk.com

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал задержание главы Гаврилов-Ямского округа Андрея Сергеичева. Об этом глава региона высказался у себя в соцсетях 16 апреля.

«Как я сегодня сказал в финале отчета в Ярославской областной думе, наша задача — двигаться и развиваться по всем направлениям и во всех округах региона. И не менее важно, чтобы путь к этому развитию был чистым. Направили с проверкой контрольно-ревизионную инспекцию в Гаврилов-Ямский муниципальный округ. Со стороны главы Андрея Борисовича Сергеичева выявили серьезные злоупотребления полномочиями», — написал Михаил Евраев.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Сейчас Сергеичев задержан. Идет следствие. Коррупцию на всех уровнях будем пресекать быстро и решительно.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Напомним, что о задержании Андрея Сергеичева стало известно 16 апреля. Корреспондент сайта 76.RU звонила в саму администрацию Гаврилов-Ямского района. На вопрос о задержании главы там ответили коротко: «Без комментариев, девушка».

Сергеичев Андрей Борисович родился 21 ноября 1969 года. По информации с сайта администрации, он имеет высшее профессиональное образование. В 2006 году окончил Институт управления по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Архангельске. В 2010 году — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина по направлению «электроснабжение».

Главой Гаврилов-Ямского района он стал в октябре 2022 года. Андрея Сергеичева выбирали депутаты.

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Кристина Геворкян
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Задержание Глава района Следствие Уголовное дело Губернатор Михаил Евраев
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Комментарии
22
Гость
16 апреля, 17:42
Депутаты хоть одного толкового руководителя выбрали? По-моему, такая депутатская выборная система дает только отрицательный результат.
Гость
16 апреля, 18:09
Нужно мэрию Ярославля проверить, на коррупцию
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