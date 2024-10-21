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Криминал Похищение кенгурят подробности В Ярославле обвиняемый в похищении кенгурят просился домой. Что решил суд

В Ярославле обвиняемый в похищении кенгурят просился домой. Что решил суд

Адвокат предупреждала, что будет добиваться свободы для Ивана Некрасова

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7 комментариев

Ивана Некрасова обвиняют в похищении кенгуренка из зоопарка

В Ярославском областном суде днем 21 октября прошло заседание по апелляционной жалобе адвоката 31-летнего Ивана Некрасова, обвиняемого в похищении кенгуренка из Ярославского зоопарка. Правозащитник Екатерина Сентищева ранее заявляла, что выступает против помещения своего подзащитного под стражу, ссылаясь на его заболевание.

Несмотря на ее позицию, суд решил оставить Ивана в СИЗО.

— Изучив доводы апелляционной жалобы защитника обвиняемого и материалы дела, областной суд оставил постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения, — рассказали в Ярославском областном суде.

Напомним, Иван должен находиться под стражей до 27 ноября 2024 года.

Кенгуренок Крош пропал из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Сотрудники заявили, что сам он выбраться не мог, его исчезновение назвали похищением. Позже криминальную версию подтвердили в полиции. Подробностей расследования журналистам раскрывать не стали. По данным источника 76.RU, подозреваемый перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер и вытащил малыша.

Через три дня в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру — им даже не успели дать имена. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

По версии следствия, случившееся в двух регионах — дело рук одного и того же человека. Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции сообщили, что 31-летний вологжанин вез экзотических животных в клетчатой дорожной сумке — челноке. Это были кенгурята из калужского парка. Один из малышей погиб. Позже директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили рассказал, в каком состоянии находится Крош. А еще озвучил, как назвали кенгуренка из калужского зоопарка, которого привезли в Ярославль на передержку.

Утром 4 октября в Заволжском районном суде Ярославля подозреваемому вынесли меру пресечения. Его отправили в СИЗО, несмотря на слезы и раскаяние. Мы следили за процессом в онлайн-режиме. Позже адвокат Ивана — Екатерина Сентищева подала апелляционную жалобу на решение суда.

Мы рассказывали, что известно о предполагаемом похитителе. Однажды он принес в отдел полиции крокодила.

ПО ТЕМЕ
Кенгуру Суд Мера пресечения Апелляционная жалоба
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Комментарии
7
Гость
41 минута
к больным и несчастным мы беспощадны
Гость
1 час
Пусть сидит. Совершить преступление он смог причём в 2-х зоопарках и понимал что делает,а в тюрьму нельзя он психо больной. Без помощи сотрудников зоопарков он не смог бы совершть преступление.
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