В Ярославле обвиняемый в похищении кенгурят просился домой. Что решил суд

Ивана Некрасова обвиняют в похищении кенгуренка из зоопарка Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, пресс-служба Ярославского зоопарка











В Ярославском областном суде днем 21 октября прошло заседание по апелляционной жалобе адвоката 31-летнего Ивана Некрасова, обвиняемого в похищении кенгуренка из Ярославского зоопарка. Правозащитник Екатерина Сентищева ранее заявляла, что выступает против помещения своего подзащитного под стражу, ссылаясь на его заболевание.

Несмотря на ее позицию, суд решил оставить Ивана в СИЗО.

— Изучив доводы апелляционной жалобы защитника обвиняемого и материалы дела, областной суд оставил постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения, — рассказали в Ярославском областном суде.

Напомним, Иван должен находиться под стражей до 27 ноября 2024 года.

Кенгуренок Крош пропал из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Сотрудники заявили, что сам он выбраться не мог, его исчезновение назвали похищением. Позже криминальную версию подтвердили в полиции. Подробностей расследования журналистам раскрывать не стали. По данным источника 76.RU, подозреваемый перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер и вытащил малыша.

Через три дня в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру — им даже не успели дать имена. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

По версии следствия, случившееся в двух регионах — дело рук одного и того же человека. Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции сообщили, что 31-летний вологжанин вез экзотических животных в клетчатой дорожной сумке — челноке. Это были кенгурята из калужского парка. Один из малышей погиб. Позже директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили рассказал, в каком состоянии находится Крош. А еще озвучил, как назвали кенгуренка из калужского зоопарка, которого привезли в Ярославль на передержку.

Утром 4 октября в Заволжском районном суде Ярославля подозреваемому вынесли меру пресечения. Его отправили в СИЗО, несмотря на слезы и раскаяние. Мы следили за процессом в онлайн-режиме . Позже адвокат Ивана — Екатерина Сентищева подала апелляционную жалобу на решение суда.