Праздничный банкет не является обязательной статьей расходов для сотрудников Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Сбор денег на новогодний корпоратив может вызвать вопросы у тех, кто не планировал тратиться на праздник. Можно ли отказаться от взноса и чем грозит спор с руководством, объяснила старший партнер адвокатского бюро «Куприянов, Кириллова и партнеры» Ани Баскина.

«Правила внутреннего трудового распорядка не могут закреплять за сотрудниками обязанность по денежным сборам. То есть работник не обязан вносить деньги на корпоратив, а работодатель вправе организовать сбор только на добровольной основе», — рассказала Ани Баскина агентству «Прайм».

По словам юриста, ни Трудовой кодекс, ни другие нормы трудового законодательства не обязывают сотрудников финансировать корпоративы. Ввести такое требование приказом руководителя тоже нельзя. Но это не значит, что работодатель обязан оплатить банкет за свой счет.

Также начальство не может самовольно вычесть деньги на корпоратив из зарплаты. Даже если сотрудник согласился пойти на праздник или письменно пообещал сдать деньги, это не дает руководству права удержать взнос.

За отказ сдать деньги или участвовать в празднике нельзя объявить замечание, выговор или уволить, пояснила юрист. Дисциплинарная ответственность по статье 192 ТК РФ связана с неисполнением трудовых обязанностей, к которым оплата корпоратива и участие в нем не относятся.

Если руководство требует взнос, лучше запросить письменное распоряжение с правовым основанием и суммой платежа, подчеркнула Баскина. При попытке принудительно взыскать деньги или наказать за отказ можно обратиться в трудовую инспекцию.