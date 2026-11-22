Будучи во Владивостоке около двух лет назад, Лилия Деточенко, доцент Волгоградского государственного социально-педагогического университета, утвердилась в мысли, что раз у российских туристов есть возможность побывать в Северной Корее, то надо непременно ею воспользоваться. Вернувшись из КНДР в Россию, доцент Деточенко поделилась с V1.RU своими воспоминаниями об этой поездке на заседании Волгоградского отделения Русского географического общества.
«Поберегите Ким Чен Ына!»
Полгода ушло у Лилии Валерьяновны на то, чтобы преодолеть все имеющиеся на сей счет преграды.
— До этого, — рассказывает Деточенко, — я посетила восемьдесят пять стран. Но ни разу мне не приходилось прежде заполнять столь огромного количества документов для получения въездной визы, как перед поездкой в КНДР.
При сдаче заполненных документов в Москве в туркомпании Лилии Валерьяновне сказали: если наберется группа из десяти человек, желающих поехать в КНДР, то этот тур состоится. Если же нет, то придется его отменять. Но в действительности набралось тридцать три человека желающих.
При этом, как выяснилось, в Северную Корею впускают сейчас только российских туристов — ни из какой другой страны! И то — лишь в составе организованных групп. Отдельных туристов туда не пускают.
Правда, до ковидной пандемии в Северной Корее принимали также китайских туристов. Но после нее и от них в этой стране отказались.
— В Северную Корею, — говорит Деточенко, — мы вылетали самолетом из Владивостока. Перед поездкой каждый из нас получил внушительных размеров памятку. В ней нам подробно объяснялось, как мы должны себя в Северной Корее вести, что нам там можно делать и чего делать нельзя. Нельзя, к примеру, перегнуть газету в том месте, где в ней напечатаны фото или портреты северокорейских лидеров — Ким Ир Сена, его сына Ким Чен Ира и внука Ким Чен Ына.
Несколько интересных фактов о Северной Корее
Северная Корея занимает 55,45% территории Корейского полуострова. Страна поделена на девять провинций. Граничит она с тремя странами — с Российской Федерацией, с Китаем и с Южной Кореей. Самая протяженная граница, 1416 километров, у КНДР — с Китаем. Демаркационная линия протяженностью около 238 километров отделяет Северную Корею от Южной Кореи. Граница же с Российской Федерацией у нее — чуть больше тридцати девяти километров. Да и она проходит в основном по водному пространству.
Население Северной Кореи — около двадцати шести миллионов человек. Площадь этой страны — 120 тысяч квадратных километров. То есть немного больше Волгоградской области, хотя в ней проживают два с половиной миллиона человек. Как следствие, плотность населения КНДР очень велика — 222 человека на квадратный километр! (В России этот показатель составляет в среднем 8,5 человека на квадратный километр). Причем восемьдесят процентов территории этой страны занимают горы. Поэтому Северной Корее катастрофически не хватает земель. Возделывается, обрабатывается каждый ее квадратный сантиметр.
В Северной Корее есть хоть и небольшой прирост населения. В год он составляет 2,6 человека на тысячу жителей. Причем миграционного прироста населения в Северной Корее нет совсем, практически никто в нее на жительство не едет.
Основные сельскохозяйственные культуры, производимые там — рис, фасоль. Местами также — нут. Много там и кукурузных полей. В южных провинциях страны выращивается также табак. Его Россия импортирует сейчас из Северной Кореи.
Моря, омывающие Корейский полуостров, в Северной Корее именуются не так, как во всём остальном мире. Нет там никакого Японского моря, есть только море Восточно-Корейское! Как нет и Желтого моря — его в Северной Корее именуют Западно-Корейским.
До 2025 года девяносто семь процентов внешнего товарооборота этой страны приходилось на Китай. Сейчас эта ситуация несколько изменилась за счет оживления связей КНДР с Россией.
По валовому внутреннему продукту Северная Корея отстает от Южной Кореи на девяносто восемь процентов. ВВП в пересчете на душу населения составляет в этой стране 650–1100 долларов в год. По меркам, принятым во многих странах мира, это нищета.
Северокорейцы люто ненавидят по сей день Японию, под гнетом которой Корея находилась много лет. Как и американцев. Ведь при бомбежках Северной Кореи американцами в пятидесятые годы погибло два миллиона ее жителей.
Многие годы эта страна шла по социалистическому пути развития. Но элементы социалистического общества со временем в ней стали пропадать. Так, например, в 2012 году в Северной Корее был демонтирован последний бюст Карла Маркса. А в марте 2026 года, в ходе девятого съезда Трудовой Партии Кореи, слово «социалистическая» было исключено из Конституции этой страны. Теперь это просто Корейская Народно-Демократическая республика, к социализму не имеющая отношения. Там есть своя идеология — идеология чучхе, созданная Ким Ир Сеном, с полной опорой этой страны только на собственные силы.
Отношения Северной Кореи с Южной за несколько десятилетий их раздельного существования имели волнообразный характер. Они то улучшались, то вдруг снова резко ухудшались. Последнее из этих потеплений было сравнительно недавно. Северокорейские и южнокорейские спортсмены даже выступали в единой команде на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Но около двух лет назад, в 2024 году, Ким Чен Ын вновь назвал Южную Корею «враждебным государством номер один». А в нынешнем, 2026 году, он даже сказал, что Южная Корея — самое враждебное для Северной Кореи государство. И поручил границу с нею превратить в неприступную крепость.
КНДР вот уже немало лет обладает ядерным оружием. В 2016 году была испытана водородная бомба. В придачу к этому в этой стране создаются ракеты, способные доставить эти бомбы в любую точку земного шара. А в Конституцию Северной Кореи введен пункт о том, что в случае убийства ее лидера эта страна незамедлительно нанесет автоматический ответный удар всеми имеющимися у нее силами, включая ядерное оружие.
Когда Лилия Валерьяновна летела в самолете, прочитав корейскую газету, она положила ее рядом с собой. Затем почитала другую и положила ее сверху первой.
— Вижу, — рассказывает она, — ко мне подбегает стюардесса: «Поберегите Ким Чен Ына!» Оказывается, в газете, которую я отложила, была его фотография. А на нее тоже, как оказалось, нельзя ничего положить. Даже другую газету.
— Прилетели мы в аэропорт Пхеньяна, — продолжает рассказ Деточенко. — И я увидела большой современный красивый международный терминал аэропорта. И там никого не было! Ни одного человека, кроме нас, нашей группы российских туристов.
Затем россияне следовали по Пхеньяну через мост к отелю, предназначенному для туристов. Этот пятидесятиэтажный отель находится на острове, расположенном посреди большой реки, больше на котором никто не живет. Любая возможность для наших туристов общаться с местным населением и таким образом оказалась исключена.
Внутри отеля, на все его пятьдесят этажей, тоже находилась только эта туристическая группа из России, тридцать три человека. Плюс множество обслуживающего персонала.
Россиян в этом отеле поселили на сороковых этажах.
«Это ни с чем невозможно сравнить»
Российские туристы побывали в Северной Корее 15 августа. Этот день в КНДР отмечается особо как день независимости — День Освобождения Кореи от японских захватчиков. Пхеньян был весь расцвечен в этот день красными флагами.
Вечером этого дня в столице Северной Кореи были танцы молодежи. Российские туристы сидели в автобусе, молодежь же в праздничных нарядах, десять тысяч человек, стояли на площади. Вдруг хлынул проливной дождь. Но никто из молодых людей даже не попытался уйти куда-либо, чтобы укрыться от ливня.
Затем десять тысяч молодых корейцев, строго одетых парней и девушек в национальных костюмах, на протяжении часа представляли зрителям прекрасно поставленные и отрепетированные танцы. Это, по словам Лилии Деточенко, было зрелище, которое ей ни с чем невозможно сравнить!
Закончилась эта обширная танцевальная программа песней преданности своей стране, которую все вместе спели собравшиеся на площади десять тысяч молодых корейцев.
Естественно, что россияне старались сфотографировать в КНДР что-либо на память. Хотя, как выяснилось, фотографировать в Северной Корее очень многое запрещено. Например, нельзя снимать людей, занимающихся физическим трудом. Запрещено делать снимки военных. Даже портреты лидеров страны фотографировать запрещено.
Денежная единица Северной Кореи называется вона.
— Но мы, — рассказывает Лилия Деточенко, — их за всю поездку ни одной в глаза не видели! Не то что в руках не держали. В магазинах, торгующих сувенирами, в которых нам там довелось побывать, расплачивались мы только долларами.
Практически у всех корейцев в Пхеньяне был значок с изображением двух лидеров, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Ношение значков с портретами вождей на одежде в области сердца для граждан КНДР обязательно. Россияне себе тоже такие значки попросили. Но в этом им, однако, отказали. Сказали, что они не должны их носить.
Священник по поручению партии
— Северокорейская столица впечатляет, — рассказывает Лилия Деточенко. — Очень интересная, своеобразная, современная архитектура, большие, красивые здания. В это явно вкладываются большие средства. В городе всё очень чисто, аккуратно. Много зелени, дороги прекрасного качества. Правда, автомобилей на них крайне мало. Страна испытывает огромные трудности с энергетикой, ей остро не хватает бензина, электроэнергии. Поэтому основной транспорт в Северной Корее — велосипед и маленькие байки. Совсем недавно северокорейцам разрешили иметь личные автомобили. Но по сей день даже в Пхеньяне ими владеют единицы.
Зато в КНДР есть четкое разделение госномеров автомобилей: голубые номера — у государственных машин, желтые — у личных. За неделю пребывания в Северной Корее российские туристы этих желтых номеров увидели совсем немного.
— Налогов граждане Северной Кореи официально не платят с 1974 года, — рассказала Лилия Валерьяновна. — Но они при этом постоянно где-то что-то отрабатывают на пользу государства. Распространены регулярные трудовые мобилизации (на посадку риса, на сбор урожая и прочее). А также, например, в такой-то день такая-то коммуна должна выйти на такую-то дорогу и эту дорогу очистить, подремонтировать, скосить траву на обочинах.
В Пхеньяне — прекрасный Дворец пионеров, в котором работает множество кружков и секций. Особенно понравился нашим туристам замечательный детский оркестр. На занятия в этот дворец детей свозят со всего Пхеньяна на автобусах.
В Северной Корее, по рассказам Деточенко, есть буддийские храмы. Хотя ни одного человека наши туристы в них не увидели. Что, в принципе, неудивительно: девяносто шесть процентов граждан этой страны — атеисты.
— Есть в столице Северной Кореи, — говорит Лилия Валерьяновна, — и православный храм. Священник, служащий в нем, отец Георгий — северокореец, но обучался в свое время в духовной академии в Хабаровске. Отец Георгий свободно говорит на русском языке. Он рассказал свою историю туристам: «Когда я заканчивал обучение в вузе, Трудовая партия Кореи мне сказала: „Ты должен стать православным священником!“ И я им действительно стал».
Хоть посещают эту церковь, как признался в беседе священник, только представители российской дипломатической миссии вкупе с российскими туристами.
Студенты в Северной Корее, как поведала Лилия Деточенко, по окончании вуза не могут самостоятельно выбирать место своей будущей работы. На работу их распределяет Трудовая партия Кореи. Отказаться от распределения или же поменять место работы при этом для них практически невозможно.
Также в Северной Корее вообще нет частного жилья. Весь жилищный фонд в ней — государственный. Жилплощадь гражданам КНДР предоставляется государством бесплатно.
В деревнях все дома — типовые, они одинаковые во всей деревне, но различаются в разных деревнях. При них нет приусадебных хозяйств.
В этой стране по сей день существуют коммуны. Есть они там и в городах, и в деревнях. Каждая коммуна объединяет собой от двадцати до сорока семей, решающих все ее вопросы сообща.
Цветы к монументу вождей
В Северной Корее, по рассказу Лилия Валерьяновны, несмотря на декларируемое конституцией равенство всех граждан, всё же существует с 1957 года система разделения людей по группам, как бы по категориям. Но это не родовые касты, как в Индии. Складывались эти группы населения в зависимости от поведения и рода занятий родителей по мужской линии в годы японской оккупации (1910–1945 годы), а также Корейской войны (1950–1953 годы) и предусматривают существование «лояльных», «колеблющихся» и «враждебных» групп. Весь народ в стране как бы поделен на три сословия. Первая, высшая группа — это те, кто в то время сражались с врагами — с японцами, южнокорейцами, а также их потомки — дети, внуки и так далее. Группу вторую составляют те, кто никак не мог определиться. И третья, низшая из групп — те, кого устраивала японская оккупация, те, кто смирился в свое время с ней, были лояльны к Японии и к Южной Корее.
— Всё это в Северной Корее никуда не делось по сей день, — поясняет Лилия Деточенко. — У представителей этих трех групп — различные права в северокорейском обществе, неравный доступ к благам, услугам, образовательным и профессиональным возможностям, а также к месту жительства. Что можно одним, то нельзя другим.
— Перед поездкой я ожидала, — продолжает рассказ Деточенко, — увидеть в Северной Корее скульптурные изображения всех трех ее лидеров, включая нынешнего, Ким Чен Ына. Однако Ким Чен Ын в этом плане оказался человеком достаточно скромным. Его скульптурных изображений рядом с дедом и отцом, как и изображений на значках, в Северной Корее на сегодня нет.
Тем не менее монументальные скульптуры лидеров, выполненные из бронзы, можно увидеть по всей Северной Корее. Огромное количество людей посещает их ежедневно. Фотографироваться возле этих монументов можно, стоя обязательно по стойке «смирно», с руками, вытянутыми по швам.
— Почти неделю, — вспоминает Лилия Валерьяновна, — нас готовили, учили, как возложить цветы к монументу, возведенному в Пхеньяне в честь Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Нам надо было построиться для этого сначала в две шеренги. Подойти в этом строю к монументу и возложить цветы к его подножию. Сделать обязательный поклон.
КНДР победила Японию?
— Наш северокорейский гид, — рассказала Лилия Валерьяновна, — практически ни разу не упомянула о той великой роли, которую сыграла в 1945 году Советская Армия в разгроме милитаристской Японии. Мы слышали в основном, что победила Японию Северная Корея! Но в Пхеньяне в сталинские времена был возведен очень трогательный памятник в память о советских воинах, освобождавших Корею от японцев. Надо отдать должное, сохраняют его по сей день в прекрасном состоянии.
Война с Южной Кореей, а реально с американцами, шедшая на Корейском полуострове в 1950–1953 годы, в КНДР именуется теперь «Великая Освободительная Отечественная война». А отход северокорейских войск под натиском американцев за тридцать восьмую параллель преподносится в этой стране как запланированное Ким Ир Сеном отступление.
В Пхеньяне есть метрополитен. Последние станции на двух линиях пхеньянского метро были возведены в уже далеком 1987 году. В грандиозном «Музее Метро» говорится о том, что строилось метро силами Корейской народной армии, совсем не упоминалось о тысячах заключенных северокорейских концентрационных лагерей и о, конечно, существовавшей финансовой и технической помощи СССР и Китая.
В годы перестройки Советский Союз прекратил оказывать помощь Северной Корее.
— Это, конечно, было одной из весомых причин, — говорит Деточенко, — невозможности обеспечить жителей КНДР продуктами питания. В результате в стране в 1990 году начался голод, во время которого, по официальным данным, умерли 200 тысяч человек, по неофициальным — до трех миллионов.
— Последний раз острый продовольственный дефицит был официально признан в Северной Корее в 2023 году. Но затем, в 2024 и в 2025 годах, у КНДР внезапно и резко возрос валовый внутренний продукт — на 3,5 и на 3,7 процента за год соответственно. Во многом за счет усиления связей с Россией…
В это время, например, был построен железнодорожный мост, соединяющий две наши страны. А осенью 2024 года между РФ и КНДР было подписано Соглашение о всестороннем сотрудничестве.
Вскоре после этого военнослужащие Северной Кореи приняли участие в отражении агрессии вторгшихся на территорию Курской области украинских войск. Они сражались там вплоть до марта следующего, 2025 года. И уже в том же 2025 году в Пхеньяне был построен замечательный мемориал в память о корейских воинах, погибших в Курской области. А для членов семей погибших солдат в Северной Корее теперь построено и строится прекрасное жилье.