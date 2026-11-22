Северная Корея занимает 55,45% территории Корейского полуострова. Страна поделена на девять провинций. Граничит она с тремя странами — с Российской Федерацией, с Китаем и с Южной Кореей. Самая протяженная граница, 1416 километров, у КНДР — с Китаем. Демаркационная линия протяженностью около 238 километров отделяет Северную Корею от Южной Кореи. Граница же с Российской Федерацией у нее — чуть больше тридцати девяти километров. Да и она проходит в основном по водному пространству.

Население Северной Кореи — около двадцати шести миллионов человек. Площадь этой страны — 120 тысяч квадратных километров. То есть немного больше Волгоградской области, хотя в ней проживают два с половиной миллиона человек. Как следствие, плотность населения КНДР очень велика — 222 человека на квадратный километр! (В России этот показатель составляет в среднем 8,5 человека на квадратный километр). Причем восемьдесят процентов территории этой страны занимают горы. Поэтому Северной Корее катастрофически не хватает земель. Возделывается, обрабатывается каждый ее квадратный сантиметр.

В Северной Корее есть хоть и небольшой прирост населения. В год он составляет 2,6 человека на тысячу жителей. Причем миграционного прироста населения в Северной Корее нет совсем, практически никто в нее на жительство не едет.

Основные сельскохозяйственные культуры, производимые там — рис, фасоль. Местами также — нут. Много там и кукурузных полей. В южных провинциях страны выращивается также табак. Его Россия импортирует сейчас из Северной Кореи.

Моря, омывающие Корейский полуостров, в Северной Корее именуются не так, как во всём остальном мире. Нет там никакого Японского моря, есть только море Восточно-Корейское! Как нет и Желтого моря — его в Северной Корее именуют Западно-Корейским.

До 2025 года девяносто семь процентов внешнего товарооборота этой страны приходилось на Китай. Сейчас эта ситуация несколько изменилась за счет оживления связей КНДР с Россией.

По валовому внутреннему продукту Северная Корея отстает от Южной Кореи на девяносто восемь процентов. ВВП в пересчете на душу населения составляет в этой стране 650–1100 долларов в год. По меркам, принятым во многих странах мира, это нищета.

Северокорейцы люто ненавидят по сей день Японию, под гнетом которой Корея находилась много лет. Как и американцев. Ведь при бомбежках Северной Кореи американцами в пятидесятые годы погибло два миллиона ее жителей.

Многие годы эта страна шла по социалистическому пути развития. Но элементы социалистического общества со временем в ней стали пропадать. Так, например, в 2012 году в Северной Корее был демонтирован последний бюст Карла Маркса. А в марте 2026 года, в ходе девятого съезда Трудовой Партии Кореи, слово «социалистическая» было исключено из Конституции этой страны. Теперь это просто Корейская Народно-Демократическая республика, к социализму не имеющая отношения. Там есть своя идеология — идеология чучхе, созданная Ким Ир Сеном, с полной опорой этой страны только на собственные силы.

Отношения Северной Кореи с Южной за несколько десятилетий их раздельного существования имели волнообразный характер. Они то улучшались, то вдруг снова резко ухудшались. Последнее из этих потеплений было сравнительно недавно. Северокорейские и южнокорейские спортсмены даже выступали в единой команде на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Но около двух лет назад, в 2024 году, Ким Чен Ын вновь назвал Южную Корею «враждебным государством номер один». А в нынешнем, 2026 году, он даже сказал, что Южная Корея — самое враждебное для Северной Кореи государство. И поручил границу с нею превратить в неприступную крепость.

КНДР вот уже немало лет обладает ядерным оружием. В 2016 году была испытана водородная бомба. В придачу к этому в этой стране создаются ракеты, способные доставить эти бомбы в любую точку земного шара. А в Конституцию Северной Кореи введен пункт о том, что в случае убийства ее лидера эта страна незамедлительно нанесет автоматический ответный удар всеми имеющимися у нее силами, включая ядерное оружие.