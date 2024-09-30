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Животные Кроша ищет полиция: после пропажи кенгуренка из зоопарка в Ярославле возбуждено уголовное дело

Кроша ищет полиция: после пропажи кенгуренка из зоопарка в Ярославле возбуждено уголовное дело

Пушистик исчез в ночь на 27 сентября

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1 комментарий

Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября

После пропажи кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением. Об этом сообщили 30 сентября в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

— По факту хищения животного из зоопарка Ярославля следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело. <…> Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, — сообщили в пресс-службе полиции 30 сентября.

По пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» может грозить штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет. Кроме того, в числе санкций рассматриваются до пяти лет принудительных работ с ограничением свободы на год.

Крош появился на свет прошлой зимой

Напомним, о пропаже малыша стало известно в субботу, 28 сентября. В зоопарке предположили, что кенгуренка могли похитить.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе зоопарка, в момент похищения камеры видеонаблюдения работали.

— Вся информация имеется у правоохранительных органов, — добавили в зоопарке.

Крош появился на свет прошлой зимой. Впервые сотрудники зоопарка увидели его в конце марта, долгое время мама-кенгуру не подпускала близко к детенышу. Определить пол детеныша смогли только в мае, когда черноглазый малыш начал выглядывать из сумки.

Кенгурята рождаются крошечными, достигая в длину чуть больше двадцати сантиметров. Затем детеныш заползает к маме в сумку, где проводит около пяти месяцев. Только на восьмом месяце кенгуренок покидает убежище.

Как указано на сайте зоопарка, кенгуру Беннета активны в светлое время суток, животные быстро передвигаются, используя прыжки, при сидении опираются на мощный хвост.

— Они очень проворны и способны прыгнуть на 9 метров вниз на другую ветку и, как известно, приземлиться с высоты 18 метров на землю без травм, — сообщили эксперты.

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Комментарии
1
Гость
13 минут
А что там разве камер нет? Вроде все пишут, что под наблюдением большого брата🤔
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