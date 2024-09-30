Кроша ищет полиция: после пропажи кенгуренка из зоопарка в Ярославле возбуждено уголовное дело

Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября Источник: Ярославский зоопарк / Yaroslavl zoo © / Vk.com











После пропажи кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением. Об этом сообщили 30 сентября в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

— По факту хищения животного из зоопарка Ярославля следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело. <…> Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, — сообщили в пресс-службе полиции 30 сентября.

По пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» может грозить штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет. Кроме того, в числе санкций рассматриваются до пяти лет принудительных работ с ограничением свободы на год.

Крош появился на свет прошлой зимой Источник: пресс-служба Ярославского зоопарка

Напомним, о пропаже малыша стало известно в субботу, 28 сентября. В зоопарке предположили, что кенгуренка могли похитить.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе зоопарка, в момент похищения камеры видеонаблюдения работали.

— Вся информация имеется у правоохранительных органов, — добавили в зоопарке.

Крош появился на свет прошлой зимой. Впервые сотрудники зоопарка увидели его в конце марта, долгое время мама-кенгуру не подпускала близко к детенышу. Определить пол детеныша смогли только в мае, когда черноглазый малыш начал выглядывать из сумки.

Кенгурята рождаются крошечными, достигая в длину чуть больше двадцати сантиметров. Затем детеныш заползает к маме в сумку, где проводит около пяти месяцев. Только на восьмом месяце кенгуренок покидает убежище.

Как указано на сайте зоопарка, кенгуру Беннета активны в светлое время суток, животные быстро передвигаются, используя прыжки, при сидении опираются на мощный хвост.