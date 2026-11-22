Миллионам зрителей актриса запомнилась ролью малярши Тамары Источник: кадр из фильма «Любовью надо дорожить» (1959), режиссер Сергей Сплошнов / «Беларусьфильм»

Советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова скончалась в Израиле в возрасте 92 лет — всего спустя четыре дня после своего дня рождения. Зрителям она запомнилась по роли в популярной комедии «Любовью надо дорожить», которую посмотрели десятки миллионов человек по всей стране.

Артистки не стало 20 ноября, говорится на портале «Кино-театр.ру». Причины смерти в сообщении не уточняются.

Асмолова родилась 16 ноября 1934 года в городе Димитрове Донецкой области. Окончив семь классов, она поступила в Днепропетровское театральное училище. Свой путь на сцене начала в Каменец-Подольском драмтеатре, однако уже через год перешла в Государственный русский драматический театр имени Горького в Минске. Там она работала 34 года — до 1990-го. Среди ее ролей — Лида в «Старшей сестре» Александра Володина и Юлия в «Гнезде глухаря» Виктора Розова.

Дебют Асмоловой на большом экране состоялся в 1959 году в мелодраме Сергея Сплошнова «Любовью надо дорожить», ставшей одним из лидеров всесоюзного проката. В кинотеатрах ее увидели почти 34 миллиона зрителей.

В этом фильме Асмолова сыграла маляра-штукатура Тамару Петушкову. Вместе с ней в картине снялись Нина Иванова, известная по главной роли в «Весне на Заречной улице».

После такого триумфа актриса почти не снималась, полностью посвятив себя театру. На экраны она вернулась лишь однажды — в 1980 году в многосерийной драме «Атланты и кариатиды».