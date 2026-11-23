Семью Усольцевых, пропавшую осенью 2025 года, ищут до сих пор Источник: Ирина Усольцева / vk.ru

Бесследное исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге могло оказаться не трагической случайностью, а хладнокровной расправой, которую учинил сам глава семейства. К такому выводу пришел друг пропавших Валентин Дегтерев.

«Вот вам следы Усольцева, генетический материал можете брать. Видимо, Сережа Усольцев напился хорошо после того, как свою семью зарезал. Отправил и дочь, и жену на тот свет, а потом выпил залпом две бутылки алкоголя», — поделился своей версией Валентин Дегтерев. Его слова приводит StarHit.

Как пишет издание, Дегтерев изучил скриншоты видеозаписи поисковых работ от 2 октября 2025 года. В тот день отряд «Торгашинский» обследовал район станции Буратино. На кадрах мужчина разглядел нож и две небольшие бутылки из-под алкоголя. Он предположил, что одна из них была пустой, а другая — недопитой. Принадлежали ли эти предметы Усольцевым, неизвестно.

По утверждению Дегтерева, перед походом Сергей приобрел нож и две небольшие бутылки алкоголя в магазине на въезде в поселок Кутурчин. Мужчина считает, что именно эти предметы попали на видео и до сих пор могут находиться в лесу. Он также предположил, что сам Сергей мог погибнуть неподалеку.

Дегтерев раскритиковал силовиков и поисковиков, заявив, что те не так и не прочесали как следует окрестности горы Буратино. Также он высказался о сыне Ирины — Даниле Баталовке. Мужчина пропавшей заподозрил молодого человека в том, что тот мог знать о случившемся с матерью, сестрой и отчимом, но предпочёл замолчать неудобную правду.

Валентин Дегтерев уже не первый месяц изучает прошлогодние видео спасателей. Ранее он заявлял, что заметил на кадрах следы крови и предметы, похожие на человеческие останки.