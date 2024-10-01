НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 763мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Ярославцы в шоу
Продают детсад
Пожар у элитного ЖК
Воспитатель детдома ушел на СВО
Закрылись мясные магазины
Что будет с усадьбой
Сносят баню в центре
Лучшие бизнес-идеи страны
Когда дадут отопление
Животные Кенгурята пропадают по стране: Эдгард Запашный озвучил версию исчезновения Кроша в Ярославле

Кенгурята пропадают по стране: Эдгард Запашный озвучил версию исчезновения Кроша в Ярославле

По данным артиста, за последнее время в России недосчитались трех сумчатых

842
Написать комментарий

О пропаже Кроша из зоопарка стало известно 28 сентября

Народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал пропажу кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Дрессировщик предположил, что это может быть спланированным хищением.

— За прошедшую неделю из зоопарков (частных и государственных) нашей страны пропало уже три кенгуренка! Скорее всего, это коммерческий заказ от кого-то из частников, — написал Запашный в Telegram-канале вечером 30 сентября.

Отметим, что версию с кражей животного рассматривают и в ярославском зоопарке. Там сообщили, что кенгуренок сам бы выбраться из вольера не смог. О пропаже малыша Кроша стало известно в субботу, 28 сентября.

После исчезновения кенгуру в Ярославле возбудили уголовное дело по статье о краже с проникновением.

По пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» может грозить штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет. Кроме того, в числе санкций рассматриваются до пяти лет принудительных работ с ограничением свободы на год.

Через пару дней после инцидента в Ярославле, 30 сентября, появилась информация о пропаже еще двух кенгурят уже в парке птиц «Воробьи» в Калужской области. В полиции сообщили, что по этому факту проводится проверка.

— Поступало сообщение о хищении двух детенышей кенгуру. Сейчас проводятся оперативно розыскные мероприятия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением), — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Калужской области.

Мы также запросили информацию о пропаже кенгурят в парке «Воробьи».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление