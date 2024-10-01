Кенгурята пропадают по стране: Эдгард Запашный озвучил версию исчезновения Кроша в Ярославле

О пропаже Кроша из зоопарка стало известно 28 сентября Источник: Ярославский зоопарк / Yaroslavl zoo © / Vk.com











Народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал пропажу кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Дрессировщик предположил, что это может быть спланированным хищением.

— За прошедшую неделю из зоопарков (частных и государственных) нашей страны пропало уже три кенгуренка! Скорее всего, это коммерческий заказ от кого-то из частников, — написал Запашный в Telegram-канале вечером 30 сентября.

Отметим, что версию с кражей животного рассматривают и в ярославском зоопарке. Там сообщили, что кенгуренок сам бы выбраться из вольера не смог. О пропаже малыша Кроша стало известно в субботу, 28 сентября.

После исчезновения кенгуру в Ярославле возбудили уголовное дело по статье о краже с проникновением.

По пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» может грозить штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет. Кроме того, в числе санкций рассматриваются до пяти лет принудительных работ с ограничением свободы на год.

Через пару дней после инцидента в Ярославле, 30 сентября, появилась информация о пропаже еще двух кенгурят уже в парке птиц «Воробьи» в Калужской области. В полиции сообщили, что по этому факту проводится проверка.

— Поступало сообщение о хищении двух детенышей кенгуру. Сейчас проводятся оперативно розыскные мероприятия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением), — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Калужской области.