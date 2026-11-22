Эти участницы уже выбились в лидеры зрительского голосования Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В солнечном Сан-Хуане в конце ноября разворачивается главная модная интрига года — юбилейный 75-й конкурс «Мисс Вселенная — 2026». За заветную корону на сцене Пуэрто-Рико будут бороться более 100 красавиц со всех уголков земного шара, но лишь одна из них станет главной королевой планеты. Пока зрители по всему миру замерли в ожидании финала, мы собрали десятку самых ярких, харизматичных и обсуждаемых претенденток на победу, чьи грация, интеллект и энергетика уже покорили публику.

Аргентина. Дайана Стефани Перейра

Путь Дайаны к главному международному подиуму оказался полон неожиданных поворотов: на весеннем национальном финале девушка завоевала звание первой вице-мисс, однако осенью, когда победительница отказалась от регалий, корона досталась Дайане.

Дайана Стефани Перейра — профессиональная модель, бортпроводница и танцовщица танго Источник: daianpereyra / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За плечами аргентинки солидный опыт выступлений на мировой арене — ранее она уже представляла родину на конкурсах в Египте и Японии. Вне софитов и фотокамер жизнь красавицы не менее насыщенна: она строит карьеру бортпроводницы, свободно общается на 2 языках и с 11 лет профессионально танцует танго, считая этот танец лучшим способом рассказать миру о душе аргентинского народа.

Свою популярность модель направляет на социальные инициативы, помогая детям из малообеспеченных семей получить доступ к качественному образованию.

Бангладеш. Самира Хан Махи

Самира Хан Махи — одна из самых ярких звезд современного бангладешского телевидения. Свою карьеру в индустрии развлечений она начинала как подиумная модель, но настоящее признание обрела на экране, сыграв больше сотни ролей в популярных драмах и сериалах.

Самира пришла в шоу-бизнес в 2014 году, заняв второе место на модельном конкурсе, и тогда же взяла свой нынешний сценический псевдоним (ее настоящее имя — Фарзана Ясмин Коли) Источник: samira_mahi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На конкурс «Мисс Вселенная» девушка собиралась в спешке. Национальную корону в Дакке актриса получила всего за сутки до вылета. Впрочем, это не помешало Самире мгновенно покорить аудиторию — благодаря поддержке зрителей и природному артистизму она ворвалась в число главных фавориток онлайн-голосования.

Для самой девушки это выступление стало возможностью выйти за привычные рамки актерской профессии и представить культуру своей страны перед всем миром.

Чехия. Доминика Виктория Котоучкова

Доминика Виктория Котоучкова сочетает эффектную внешность с редкими для модельного бизнеса увлечениями: она осваивает специальность биомедика в пражском университете и профессионально занимается выездкой. Многолетние тренировки в конном спорте закалили ее характер. Благодаря этому девушка воспитала в себе самодисциплину и выдержку и получила благородную осанку.

Доминика успешно совмещает учебу в области естественных наук с модельной карьерой Источник: dominika.viktorie / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

История Доминики схожа с ситуацией другой участницы, Дайаны Стефани Перейра. На национальном конкурсе, который проходил летом, девушка завоевала звание первой вице-мисс страны и в общем-то не планировала представлять Чехию на международном уровне. Но прежняя обладательница титула сложила полномочия, и Доминика получила национальную корону.

Несмотря на сжатые сроки подготовки к мировому финалу, чешская красавица уверенно чувствует себя перед камерами и активно поддерживает благотворительные инициативы.

Эстония. Эмили Денненг

В жизни этой блондинки скандинавская сдержанность органично сочетается с сильным характером: свой день она делит между подиумом и учебой на медицинском факультете. Желание стать медиком и помогать людям появилось у нее после того, как врачи спасли ее маму, сделав ей переливание крови.

Эмили 20 лет. Она учится на медсестру в медицинском колледже Источник: emilidenneng_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С юных лет Эмили приучена к строгой дисциплине — за ее плечами 14 лет занятий народными танцами и 4 года в волейболе.

Удивительно, но в детстве Эмили сталкивалась с травлей из-за своей внешности. Теперь же она использует свой статус, чтобы поддерживать подростков, столкнувшихся с буллингом, а также развивать благотворительные проекты помощи детям и животным.

Польша. Вивика Левандовски

Путь Вивики на мировой подиум стал одним из самых необычных в истории конкурса. Дело в том, что родилась она в Польше, а выросла в США. В этом году девушка завоевала титул мисс Иллинойс США, а осенью получила приглашение от польской стороны защищать честь своей исторической родины на международном подиуме.

Вивика Левандовски — 21-летняя модель и дизайнер одежды Источник: vivica.dowski / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сценическое мастерство и грация передались Вивике по наследству — в конце 90-х ее мама также носила корону штата Иллинойс и блистала на национальном американском финале. Совмещая учебу в университете с творческой работой в индустрии моды, эффектная блондинка мгновенно приковала к себе внимание зрителей и экспертов в Сан-Хуане, заслужив репутацию одной из самых ярких европейских фавориток нынешнего сезона.

Россия. Александра Сташкевич

В Александре Сташкевич гармонично сочетаются сибирский спортивный характер, яркая внешность и профессиональная коммуникабельность. Посвятив более 11 лет чирлидингу, девушка завоевала 7 титулов чемпионки России, получила разряд кандидата в мастера спорта и защищала честь страны в составе национальной сборной.

Участница из России более 11 лет посвятила спорту. В детстве она пробовала себя в фигурном катании и гимнастике, но главное призвание нашла в чирлидинге Источник: angelrodzmakeup / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Параллельно со спортивной и модельной карьерой Александра осваивает профессию журналиста в Тюменском государственном университете и уже обзавелась подходящим опытом — работала корреспондентом в хоккейном и футбольном клубах.

За плечами красавицы успешное выступление в десятке лучших на «Мисс Россия — 2023», а на мировой сцене в Сан-Хуане главную ставку она делает на интеллект, искренность и живое обаяние, считая залогом настоящей победы внутреннюю харизму.

Албания. Йогерса Бечири

Эффектная брюнетка Йогерса Бечири ломает привычные шаблоны о модельной индустрии. Она получила высшее образование в области компьютерных наук в Нидерландах, а до победы в национальном отборе строила карьеру программиста в сфере информационных технологий.

Йогерса Бечири родилась в древнем городе Шкодер Источник: jogersabeqiri / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На летнем финале в Тиране Йогерса покорила публику не только грацией, но и умением выстраивать искренний диалог с аудиторией, завоевав помимо главной короны специальный титул мисс Социальные сети.

Беларусь. Алия Короткая

22-летняя минчанка Алия Короткая — высокая, статная шатенка с 10-летним опытом работы на мировых подиумах, включая Неделю моды в Нью-Йорке.

Алия совмещает модельную карьеру с изучением психологии в педагогическом университете. Кроме того, она преподает искусство дефиле в Национальной школе красоты Источник: aliya__andreeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За плечами девушки целая коллекция престижных наград: звание первой вице-мисс Беларуси и бронза международного конкурса «Мисс БРИКС», на котором она покорила не только жюри, но и публику, забрав приз зрительских симпатий.

К главному мировому финалу белоруска подготовилась с особым размахом и привезла на Карибские острова 60 нарядов, созданных ее мамой-дизайнером.

Эквадор. Далия Букарам

Далия Букарам принадлежит к знаменитой в Эквадоре династии политиков и медиаперсон — ее дедушка возглавлял государство, отец стал известным юристом, а мама в 90-х входила в число финалисток национального конкурса красоты.

Сама Далия уверенно прокладывает собственный путь: она изучает психологию в университете, записывает популярный видеоподкаст, увлекается живописью и танцует фламенко Источник: daliaabucaraam / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Победа на национальном финале в августе этого года открыла перед эквадоркой двери на главную мировую сцену, к которой она готовилась под руководством именитых наставников по дефиле.

Свой громкий титул девушка использует для развития благотворительного проекта Vita Nova, который помогает людям справляться с депрессией и поддерживает детей с неврологическими особенностями.

Германия. Селина Вейл

25-летняя Селина Вейл — яркая модель и студентка экономического факультета Франкфуртского университета имени Гёте. Ее взлет в индустрии моды начался совсем недавно со случайной встречи со скаутом на улицах Дюссельдорфа. Но всего за пару лет девушка успела покорить подиумы недель моды в Париже и Нью-Йорке, а также пройтись по красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Всего одна случайная встреча перевернула мир Селины Источник: celinaweil / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За плечами немецкой красавицы солидный опыт международных состязаний: титул мисс Германия, финал престижного модельного конкурса в Монако и звание лучшей европейской участницы на мировом первенстве в Египте.

Свою популярность модель использует, чтобы поддерживать девушек из непростых семей и создавать новые возможности для их образования и карьеры. Она помогает им преодолевать финансовые и семейные трудности и находить ресурсы для самореализации.