Модные породы собак — 2026 Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Эти пять пород домашних собак сводят с ума миллионы: ими восхищаются в соцсетях, умиляются — едва ли найдется человек, который хоть раз не задерживал взгляд на фото такой собаки. В 2026 году они уверенно держат топ самых желанных питомцев: озорные, эффектные, будто созданные для идеальных кадров.

Эти породы сейчас на пике популярности Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Однако за глянцевой картинкой прячется реальность, о которой многие не задумываются до первого груминга. «Модная» собака — это не только про красоту, но и про ежедневный уход, особые нюансы и порой регулярные визиты к профессионалу. Пушистая шерстка на фото в жизни может обернуться часами расчесывания, борьбой с колтунами и поиском правильного шампуня для собак.

Грумер Ульяна Грибенюк рассказала, что на самом деле стоит за очарованием этих пяти пород и какой уход им действительно нужен, чтобы и собака чувствовала себя хорошо, и хозяин не терял нервные клетки.

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