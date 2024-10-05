«Я не хотел убивать»: нелюдимого сельчанина обвинили в серии краж кенгурят. Его исповедь из суда

Публикуем подробности из зала суда Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, пресс-служба Ярославского зоопарка











В крупных городах на остановках часто можно увидеть объявления о пропаже домашних котов и собак. Хозяева печатают цветные снимки и готовы выложить за возвращение питомца вознаграждение. А что случается, когда пропадает всенародный любимец?

В конце сентября многие россияне удивились новости: из двух российских зоопарков таинственно исчезли детеныши кенгуру. Пока их искали полицейские, обычные люди тихонько переживали дома, обновляли новости. По соцсетям разлетелся фоторобот предполагаемого преступника.

Эту историю обсуждали во всей России Источник: 76.RU

«Чем „питается“ черный рынок»

Еще несколько лет назад в России запретили держать дома диких животных. Несмотря на это, то и дело всплывают новости об их заточении: львят и тигрят покупают для фотосессий, хищных птиц — на охоту, медведей — в клетку к богатому дому.

— Если говорить о том, чем «питается» черный рынок — это черный ввоз животных из стран Ближнего Зарубежья по железной дороге или на авто. Похищений на самом деле немного, — сказал 76.RU депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Это достаточно рискованное дело, и в ситуации, когда всё обвешано камерами, себе дороже, что называется. Владимир Бурматов депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Как говорят эксперты, можно найти любого экзотического зверя. Они оцениваются на черном рынке в сотни тысяч, а то и в миллионы рублей. Сделки проводятся в тени, за большими заборами. Зачем людям такое развлечение — от большой любви к животным?

Стащил в ночи

В таком вольере обитал кенгуренок Крош Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Утром 27 сентября работники ярославского зоопарка обратили внимание, что в вольере кенгуру что-то не так. Примерно полгода назад, зимой, у взрослых самца и самки появилось потомство. Малыша назвали Крошем.

В тот день его не было видно за ограждением. Смотрители забили тревогу: Крош пропал. Сразу было понятно, что самостоятельно выбраться он не мог. К исчезновению причастны люди.

Спустя три дня по схожему сценарию едва ли не из сумок мам стащили кенгурят из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Полицейские начали выискивать следы. Выяснилось, что клетка Кроша была замотана проволокой. Ее можно было без труда открыть.

После череды похищений дрессировщик Эдгард Запашный даже предположил, что три кенгуренка — заказ влиятельного частника.

Накормил пирогом

У Ивана есть особенность внешности: он выглядит моложе своих лет Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











Сразу после пропажи животных завели дело о краже. Силовики выпустили ориентировку. На черно-белом изображении был, кажется, совсем юный человек. Небольшое лицо с припухлыми щеками, широко открытые глаза. Пользователи соцсетей недоумевали: «Это ребенок?» В Сети начали гулять версии про малолетнего хулигана и карлика-натуралиста.

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов рассказал, что в поисках помог телефон. В зоопарках засветился один и тот же номер. Вычислить его хозяина было вопросом времени. Вечером 2 октября в Александрове силовики скрутили 31-летнего Ивана Некрасова — мужчину с детской внешностью и тонким голоском.

— Я пил кофе со сникерсом, сидел на вокзале. Я был с кенгуренком. И там неожиданно вбежали три или четыре человека, не сказали, кто они. Быстро уронили в пол, на живот, заломили руки, волокли до машины. Ударили два раза. У меня шишка на голове, — рассказывал в зале суда Иван.

Иван наивно объяснил силовикам: в зоопарке у клетки кенгурят он очутился случайно, план родился спонтанно. Он ухаживал за зверями — даже ягодным пирогом накормил.

«Странный мальчик»

31-летнего обвиняемого вели в зал суда с капюшоном на лице Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











За спиной у Вани восемь классов коррекционной школы, подработки и мелкие кражи, несколько приговоров, а еще — принудительное лечение. Он пытался уйти на СВО: подписал контракт, но в итоге в апреле 2024 года его признали негодным из-за психического заболевания.

— С детства наблюдался в психиатрической больнице в Вологде, Кувшиново, — позже пояснял Ваня в суде.

В последние годы он поселился в бабушкином деревянном доме в вологодском селе Тарногский Городок. Местные говорят, что парень был нелюдимым. С соседями исправно здоровался, но близко не общался.

В Вологодской области у Ивана есть родные — мама, продавец местного магазина, и папа. Семья виделась редко: родители давно не вместе. У каждого своя жизнь. Сам Ваня к 30 годам жениться не успел.

Парень вел обычный деревенский быт. Соседи отмечают, что Ваня сильно любил животных. Когда-то врач посоветовал ему больше общаться с четвероногими, чтобы улучшить психическое состояние. Ваня завел дома собаку Рича и кота Тома. Несколько лет назад он даже пытался ухаживать за крокодилом Гошей. В 2020-м местные полицейские рассказывали об этом не без улыбки:

— Он попросил письменного разрешения на перемену места жительства. Полицейским мужчина пояснил, что хочет переехать в Сочи. <…> Со слов мужчины, в связи с наступлением холодов он озаботился состоянием рептилии. Условий для содержания крокодила в неволе тарножанин обеспечить не мог.

Некоторые соседи, правда, любовь Вани к животным воспринимали настороженно.

Насчет кошек слышала [топил], про собак не могу утверждать. Он собакам команды старался какие-то давать. Я не видела, чтобы он кого-то сильно обижал. Но люди говорят, бывало. соседка Ивана

На суде ревел и просил прощения

После задержания Ивана выяснилось, что один похищенный кенгуру умер. Он был самым маленьким из всех. Кенгурята были спрятаны в больших клетчатых челноках. В таких сумках в 90-е вывозили вещи со столичных рынков.

Подозреваемого доставили в суд утром 4 октября. Он прятал лицо. Когда Ваню посадили в клетку, он начал тихонько плакать и повторять:

Я не хотел убивать кенгуренка. Иван Некрасов обвиняемый в похищении животных

— Где вы работаете? Когда вы родились? — судья начал задавать протокольные вопросы.

Ваня перестал всхлипывать.

— 94-й или 93-й, — ответил обвиняемый.

— Так 94-й или 93-й? — уточнил судья.

— Какой-то, — Ваня тяжело задышал.

Следующие вопросы вызывали у него еще больший ступор. В какой-то момент он посмотрел на журналистов и истошно закричал:

— Кто они? — он повторил этот вопрос, кажется, десятки раз.

— Ваня, работаем. Иначе тебе будут успокоительные вкалывать, — строго сказала подзащитному адвокат.

Истерику прервал судья. Он объявил перерыв. Ваню вывели.

«Думал, на обезьянку поменяю»

В узком коридоре суда адвокат Ивана Екатерина Сентищева назвала мотивы подопечного детскими.

— Он сказал, что увидел детенышей и не смог удержаться от того, чтобы их забрать из зоопарка. Такая достаточно детская позиция, — обратила внимание юрист. — Мой подзащитный очень сожалеет о содеянном. Он извиняется перед общественностью. Если пресса будет присутствовать в зале судебного заседания, то сможет сделать вывод, что он не совсем здоров.

Он переживает и за то, что погиб кенгуренок. И переживает за своих домашних животных. Он неоднократно просил следователей, чтобы проверили его собаку, кошку. Созвонились с мамой. Чтобы их не выкинули на улицу. Он переживает за это. Екатерина Сентищева адвокат Ивана Некрасова

После короткого перерыва обвиняемого снова привели в зал. Позже — в СИЗО.

За оставшееся время он не сказал ничего нового: гулял по ярославскому зоопарку, хотел рассмотреть канадского волка и услышать, как ревет лев.

Ваня пытался убедить собравшихся, что кенгурята были нужны ему для обмена. Взамен он мечтал заполучить обезьяну.