У Романа и Елены Товстик шестеро общих детей Источник: roman_tovstik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывшие супруги — бизнесмен Роман Товстик и триатлонистка Елена Товстик, чей громкий развод обсуждают из-за споров об опеке и романа предпринимателя с моделью Полиной Дибровой, — устроили публичную потасовку. При встрече родители буквально вырывали друг у друга из рук десятилетнюю дочь Алису на глазах у рыдающих детей, а после обменялись взаимными обвинениями в соцсетях.

«Есть ощущение, что это не закончится уже никогда и Елена не остановится в своем безумии. <…> Лена орала на своих же детей. Ударила Анечку. Как вообще можно бить собственную дочь? Кинулась на меня. Била руками и пинала ногами», — написал Роман Товстик на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Предприниматель рассказал, что привез дочерей Аню и Алису поиграть с Артуром и Агатой, однако с порога началась съемка конфликта — в момент перепалки в доме находилась сестра Елены Мария, которая фиксировала происходящее на видео.

Источник: masha__pugacheva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сама Елена Товстик в своём аккаунте в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) изложила иную версию событий. Она сказала, что очень ждала субботней встречи и готовилась обнять детей без камер и ссор. По словам бывшей супруги бизнесмена, отец привез Алису впервые за месяц не с добрыми намерениями, а с заранее продуманным планом записать скандал на видео и использовать кадры в своих интересах.

«Наконец-то только через месяц отец привез Алису повидаться, но не с добром, а со своим планом: записать и вывернуть, как ему хочется, для очевидного интервью», — написала Елена Товстик.



На защиту женщины встала ее сестра Мария Пугачёва, которая присутствовала в доме во время инцидента и оставила комментарий под публикацией сообщества Super.ru в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Она заявила, что Елена не поднимала руку на детей, а Роман сам настраивает их против матери и втягивает старших в конфликт.

«Артем вообще не хотел уезжать — пока ты не воспользовался моментом, когда Лена была за границей. А Алису ты поймал у школы и сказал: „Скажи на суде, что хочешь жить со мной, а маме скажи, что выбрала ее, — она все равно не узнает“. И пообещал за это купить ей компьютер. Сочинять истории о том, что мы это спланировали, и якобы мы смеялись, — такое придумать можешь только ты», — написала Пугачева.

Ранее Елена Товстик записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В ролике на фоне российского флага и герба женщина попросила главу государства о моральной поддержке. Она заявила, что посвятила материнству 20 лет, а теперь детей пытаются забрать и отдать на воспитание «чужой тете».

Брак Товстиков распался на фоне отношений бизнесмена с Полиной Дибровой. В конце октября Пресненский районный суд Москвы постановил оставить пятерых несовершеннолетних детей с отцом (19-летний сын Андрей уже совершеннолетний), однако двое младших — Агата и Артур — пока остаются с матерью до выдачи исполнительного листа.