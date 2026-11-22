Каналы не захотели добровольно отказываться от подобных шоу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 ноября.

Банковские счета угрожают заблокировать

Мошенники запустили новую схему обмана. Теперь они представляются сотрудниками судебных приставов и атакуют россиян, у которых есть кредиты. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты запугивают людей тем, что долги спишут принудительно. Для большей убедительности они угрожают, что заблокируют банковские счета.

Жертве предлагают выход из ситуации и оплатить фиктивную задолженность. Однако стоит помнить, что приставы никогда не сообщают по телефону об исполнительных действиях или сообщениями с требованиями погасить долг. Узнать реальную информацию можно в личном кабинете на портале «Госуслуг» или в официальной базе данных на сайте ФССП России.

Уроки по субботам хотят отменить

Школам рекомендовали скорректировать расписание и отказаться от уроков по субботам. Об этом говорится в документе Роспотребнадзора.

«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режим», — говорится в документе.

Пока в некоторых учебных заведениях сохраняется шестидневка, при которой уроки проводят в субботу. Решение о ее введении школы принимают самостоятельно, пишет РИА Новости.

Также в Роспотребнадзоре призвали предусмотреть не менее трех каникул. Их продолжительность должна быть как минимум семь дней. Например, чередовать пять-шесть недель учебы с неделей отдыха.

Микроавтобус с российскими туристами попал в смертельное ДТП в Чили

Двое российских туристов погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Чили. Об этом сообщило издание Meganoticias.

«В результате столкновения двое пассажиров микроавтобуса, мужчина и женщина из России, погибли на месте», — говорится в сообщении.

Тела оставались внутри туристического микроавтобуса, пока карабинеры не освободили место происшествия. Движение на трассе остановили по указанию прокуратуры до прибытия отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий (SIAT). Службы выясняют причины и обстоятельства аварии.

На детей под куполом цирка рухнул прожектор

На детей, катавшихся под куполом цирка на качелях, рухнул прожектор. Об этом сообщили в прокуратуре Томской области.

«В соцмедиа распространились сведения о происшествии, которое произошло в Томске во время представления в цирке. По словам очевидцев, в 15-минутный антракт, когда дети за дополнительную плату катались на качелях под куполом, на двух девочек рухнула световая конструкция», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах с места происшествия видно, как дети катаются на качелях под самым куполом цирка. Прямо над ними находится большой круглый осветительный прибор. В один момент прожектор оторвался от крепления и рухнул прямо на них.

Источник: Регион-70 / Telegram

По этому факту возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Какова доля гриппа среди всех случаев заражения ОРВИ

Доля вирусов гриппа в общей структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России остается небольшой. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Мониторинг за циркулирующими вирусами показывает, что они, прежде всего вирусы гриппа, занимают незначительное место в общей структуре заболеваемости острыми респираторными инфекциями», — сказал Онищенко.

По его словам, показатели заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. В беседе с ТАСС он отметил, что резкого эпидемического подъема в ближайшее время ожидать не стоит.

Особенность гриппа грозит заражением большего числа людей

Вирус гриппа отличается своей изменчивостью, его точечные мутации отмечаются ежегодно. Об этом предупредила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Для вируса гриппа очень характерны изменения. Каждый раз, когда у нас приходит эпидемический сезон, мы смотрим, насколько меняется современный вирус гриппа, который циркулирует в данной человеческой популяции. И точечные мутации у вируса гриппа есть, и каждый год он изменяется», — рассказала Малинникова.

В 2025 году обнаружили серьезные изменения в структуре вируса гриппа, добавила врач. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения полностью рекомендовала изменить состав вакцин в текущем эпидсезоне. Однако это не означает, что грипп стал тяжелее. Это говорит лишь о том, что может заболеть больше людей, объяснила специалист изданию ТАСС.

Турция рискует потерять большинство туристов из-за одного решения

Турция рискует потерять доверие туристов из России и стран бывшего СССР, если резко откажется от системы «всё включено», заявил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

Последнее время всё чаще в Турции звучат предложения по изменению программы или отказу от нее. Это, как объяснял Санджар, связано с растущими расходами гостиниц и большим количеством пищевых отходов.

«Наша клиентура, с которой мы работаем годами, — это в первую очередь семьи из России и других стран СНГ. Эти семьи, особенно с детьми, предпочитают Турцию и систему „всё включено“, так как заранее знают в момент бронирования, сколько будет стоить поездка на неделю. Мы должны беречь это доверие туристов к нам», — объяснил Санджар в разговоре с РИА Новости.

Жители уже второй британской деревни проголосовали за выход из состава страны

Жители деревни Барнэм в английском графстве Суффолк проголосовали за выход из состава Великобритании. Это было сделано в знак протеста против планов властей разместить поблизости центр для мигрантов, сообщил телеканал Sky News.

Аналогичное решение в сентябре объявили в деревне Пиддингтон в английском графстве Оксфордшир. Они были против планов властей разместить мигрантов на бывшей военной базе.

За независимость в Барнэм проголосовали 257 жителей деревни, против — 16. Еще один бюллетень признали недействительным. Референдум носил символический характер и не имел юридической силы.

На рынке появятся умные линзы, которые заменят экран смартфона

Контактные линзы со встроенным искусственным интеллектом могут появиться на массовом рынке. Об этом сообщил южнокорейский телеканал YTN.

В репортаже показали действующий прототип. Журналист поднес линзу к глазу и подтвердил, что через нее в реальном времени отображаются скорость передвижения и другие данные, как в обычном приложении на смартфоне.

Разработка оснащена микродисплеем и способна заменить экраны привычных гаджетов. Устройство сможет выводить перед глазами пользователя уведомления, навигацию и синхронный перевод текста. Управлять интерфейсом можно будет движением глаз.

Помимо функций дополненной реальности, технология найдет применение в медицине. Встроенные биосенсоры смогут анализировать состав слезной жидкости, позволяя владельцам безболезненно отслеживать уровень сахара в крови и другие показатели здоровья.

В Южной Корее тема получила резонанс на фоне скандалов со списыванием на вступительных экзаменах с помощью умных очков. Визуально обнаружить контактные линзы с ИИ будет практически невозможно.

В Госдуме хотят запретить шоу про раннюю беременность и тесты на отцовство

Шоу про семейные скандалы, неблагополучные семьи и про раннюю беременность нужно убирать из эфиров телеканалов. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она намерена поднять этот вопрос на обсуждение с коллегами.

«Мы на заседании нашего комитета эту тему обсудим отдельно и еще раз в нынешнем созыве выскажем свое отношение, попрошу об этом наших коллег, наших экспертов, потому что мы все здесь единомышленники. Нет других мнений, точек зрения, [надо] убирать это — и „Беременна в 16“, и все эти „коды ДНК“. Надо положительный образ семьи транслировать», — сказала Останина.

По ее словам, после выхода указа президента РФ Владимира Путина о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей она обращалась к телеканалам, чтобы они посмотрели на сетку своего вещания, принимая эту информацию во внимание. Однако шоу про маргинальные семьи и раннюю беременность по-прежнему остаются, что пагубно сказывается на демографии, уверена Останина.

«Я полагаю, что это, конечно, накладывает свой отпечаток на молодых людей, которые принимают решение о создании семьи. „Да зачем мне такая семья, если там женщина — это всегда спившийся, маргинальный человек?“ Или девушка думает: „Понятно, что через два года он станет алкоголиком, будет требовать раздела имущества“. Очень некрасивая история», — поделилась депутат с ТАСС.

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