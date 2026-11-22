Персонажи ИИ-вселенной о СССР Источник: Кристина Хивинцева / 63.RU

Если ваш ребенок ходит и бормочет что-то вроде: «В Советском Союзе всё делали тихо, не спеша, не дыша, зато была Черемша» — он не сошел с ума. Скорее это вы — старомодная мать или отец, коли не понимаете современных приколов (зумеры сказали бы: «Не шарите за лор»).

ИИ-ролики в стиле советских документалок 1970-х захватили ленты рекомендаций и познакомили мир с такими созданиями, как Брдыщ, Чукча, Семга и Черемша. Да-да, вы всё правильно поняли — наши собственные дети ностальгируют по СССР, в котором никогда не жили. Вот только это не совсем тот Советский Союз: ИИ, вооружившись постиронией, населил вымышленный стилизованный мир странными созданиями.

Если вы хотите хоть иногда понимать своего ребенка или уверены, что уже говорите на его языке, — попробуйте пройти этот тест. Узнайте, насколько вы близки к ИИ-правде о «суровой жизни в СССР».