Парень в свои 19 лет успел жениться и развестись Источник: соцсети Даниила

История 19-летнего Даниила из Нижегородской области могла бы стать сюжетом для сериала. Сначала он появился в шоу «Мама в 16», где рассказал, как влюбился в 16-летнюю москвичку Дашу, забрал ее в цыганский табор и даже женился. А спустя несколько месяцев стал участником программы «ДНК», где выяснял, действительно ли он является отцом ребенка, которого родила его юная жена. Как пара познакомилась и почему их любовь закончилась разводом — читайте в материале NN.RU.

История знакомства

Пара познакомилась в Москве Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю»

16-летняя Даша и тогда еще 17-летний Даниил познакомились в Москве. Парень вел себя как столичный мажор: дарил роскошные букеты, водил юную избранницу по дорогим ресторанам, тратил на свидания до 30 тысяч рублей в день. Мог себе позволить — он работал официантом в московском ресторане, получал вместе с чаевыми до 170 тысяч рублей в месяц.

Дарья училась в колледже, а у парня было всего три класса образования, он едва умеет писать. Больше ему, по его собственному признанию, было ни к чему. Даниил вырос в цыганском таборе, рано начал зарабатывать: устроился на ПВЗ, но попался на краже товаров с пункта выдачи, получил условный срок и штраф 45 тысяч рублей.

Отношения Дани и Даши начинались как в сказке Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю»

Через месяц после знакомства у них случилась близость и Даша забеременела. Узнав об этом, Даниил предложил ей переехать к нему. Мама Даши была против как отношений с Даниилом, так и переезда к нему. После нескольких неудачных попыток договориться с мамой Дарья решила сбежать и уехала за парнем в табор.

«Я не цыганка, я не привыкла»

Будущая мама сбежала со своим бойфрендом Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю»

В таборе, который обосновался в поселке Городище Владимирской области, Даша столкнулась с бытом, к которому не была готова: вода из колодца, туалет на улице, готовка на костре. Она должна была носить длинные юбки и платок, вставать раньше мужа и обслуживать его. Кстати, в выпуске говорится, что Даня родом из этих краев, но сам молодой человек в соцсетях рассказывал, что только жил здесь, а родился и вырос в Нижегородской области.

Дарье пришлось учиться жить по местным традициям Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю»

Родня Даниила настояла на свадьбе по цыганским обычаям — шумной, с танцами и костром. Но уже через несколько недель Даша поняла, что не выдерживает.

«Я не цыганка, я не привыкшая к этому. Здесь другие правила, другие обычаи, другие люди».

Пара решила пожениться Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю»

Она просила Даню вернуться в Москву к маме, он согласился. Однако и в Москве отношения не заладились: начались ссоры из-за быта и денег. Даня устроился в кафе с зарплатой 60 тысяч, но быстро уволился, потому что просыпал смены.

Свадьбу сыграли по всем традициям Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю» Но такая жизнь оказалась не для молодой девушки Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю»

Когда Даша родила сына Демьяна, он сначала помогал, а потом, по ее словам, «устал» и стал раздражаться на плач ребенка. Однажды ночью он ушел, сказав, что хочет пожить отдельно. Молодая мать подала на развод.

Отношения закончились разводом Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю»

«Это не от меня ребенок»

Парень не был уверен, что ребенок от него Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю»

После расставания Даниил, по его словам, пытался общаться с сыном, но Даша не отвечала на звонки и не присылала фото малыша. Тогда он решил обратиться в шоу «ДНК», чтобы доказать отцовство и заодно проверить, не нагуляла ли Даша ребенка от другого.

Молодой папаша на шоу решил доказать отцовство Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю»

Поводом послужили сомнения: во время беременности Даша якобы призналась, что у нее был еще один мужчина, Тимур, с которым она рассталась незадолго до встречи с Даниилом. Тимур тоже считал себя возможным отцом. В студии программы Даниил держался спокойно, но когда Даша начала обвинять его в побоях и угрозах ножом, не выдержал: «Я клянусь, чтоб я сегодня умер, Бог свидетель, если это было».

Тест ДНК показал: вероятность отцовства Даниила — 99,9%. Тимур оказался не при делах. Даша расплакалась и сказала: «Я очень жалею, что Тимур не отец». Даниил заявил, что будет бороться за сына и помогать финансово.

Что дальше

Парень вернулся в Нижний Новгород Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю»

Сейчас Даниил живет в Нижнем Новгороде, работает и, по его словам, хочет участвовать в жизни ребенка. Даша осталась в Москве с мамой, которая помогает ей с малышом.

В конце шоу «Мама в 16» пара надеялась помириться и общаться ради ребенка, но, судя по соцсетям молодых людей, их отношения разрушены. Даша не афиширует, встречается ли сейчас с кем-нибудь, но на своем канале она регулярно публикует шуточные ролики с разными парнями. Молодая мама уверяет, что это ее друзья.

Дарья не говорит, начала ли новые отношения Источник: соцсети Дарьи

С Даниилом они официально в разводе, и Дарья старается не говорить о нем на своей страничке в соцсетях, но иногда это всё же происходит. В одном из последних постов мама-подросток обвинила Даниила в том, что он никак не участвует в жизни ребенка, в том числе финансово.

«Он предлагает моей подруге поехать на хату и говорит, что оплатит такси. Денег на ребенка у него нет, а на такси девочке есть», — негодует она.

Тот самый пост Источник: соцсети Дарьи

Также после этого поста Дарья призналась, что обсуждение этой проблемы в Сети парень посчитал привлечением внимания и попросил прекратить «хайпить на нем». Судя по всему, за два выпуска шоу на разных площадках пара так и не смогла договориться, и даже ради ребенка молодые люди не общаются.

Отношения между парой так и не наладились Источник: «Мама в 16» / Телеканал «Ю»