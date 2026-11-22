История 19-летнего Даниила из Нижегородской области могла бы стать сюжетом для сериала. Сначала он появился в шоу «Мама в 16», где рассказал, как влюбился в 16-летнюю москвичку Дашу, забрал ее в цыганский табор и даже женился. А спустя несколько месяцев стал участником программы «ДНК», где выяснял, действительно ли он является отцом ребенка, которого родила его юная жена. Как пара познакомилась и почему их любовь закончилась разводом — читайте в материале NN.RU.
История знакомства
16-летняя Даша и тогда еще 17-летний Даниил познакомились в Москве. Парень вел себя как столичный мажор: дарил роскошные букеты, водил юную избранницу по дорогим ресторанам, тратил на свидания до 30 тысяч рублей в день. Мог себе позволить — он работал официантом в московском ресторане, получал вместе с чаевыми до 170 тысяч рублей в месяц.
Дарья училась в колледже, а у парня было всего три класса образования, он едва умеет писать. Больше ему, по его собственному признанию, было ни к чему. Даниил вырос в цыганском таборе, рано начал зарабатывать: устроился на ПВЗ, но попался на краже товаров с пункта выдачи, получил условный срок и штраф 45 тысяч рублей.
Через месяц после знакомства у них случилась близость и Даша забеременела. Узнав об этом, Даниил предложил ей переехать к нему. Мама Даши была против как отношений с Даниилом, так и переезда к нему. После нескольких неудачных попыток договориться с мамой Дарья решила сбежать и уехала за парнем в табор.
«Я не цыганка, я не привыкла»
В таборе, который обосновался в поселке Городище Владимирской области, Даша столкнулась с бытом, к которому не была готова: вода из колодца, туалет на улице, готовка на костре. Она должна была носить длинные юбки и платок, вставать раньше мужа и обслуживать его. Кстати, в выпуске говорится, что Даня родом из этих краев, но сам молодой человек в соцсетях рассказывал, что только жил здесь, а родился и вырос в Нижегородской области.
Родня Даниила настояла на свадьбе по цыганским обычаям — шумной, с танцами и костром. Но уже через несколько недель Даша поняла, что не выдерживает.
«Я не цыганка, я не привыкшая к этому. Здесь другие правила, другие обычаи, другие люди».
Она просила Даню вернуться в Москву к маме, он согласился. Однако и в Москве отношения не заладились: начались ссоры из-за быта и денег. Даня устроился в кафе с зарплатой 60 тысяч, но быстро уволился, потому что просыпал смены.
Когда Даша родила сына Демьяна, он сначала помогал, а потом, по ее словам, «устал» и стал раздражаться на плач ребенка. Однажды ночью он ушел, сказав, что хочет пожить отдельно. Молодая мать подала на развод.
«Это не от меня ребенок»
После расставания Даниил, по его словам, пытался общаться с сыном, но Даша не отвечала на звонки и не присылала фото малыша. Тогда он решил обратиться в шоу «ДНК», чтобы доказать отцовство и заодно проверить, не нагуляла ли Даша ребенка от другого.
Поводом послужили сомнения: во время беременности Даша якобы призналась, что у нее был еще один мужчина, Тимур, с которым она рассталась незадолго до встречи с Даниилом. Тимур тоже считал себя возможным отцом. В студии программы Даниил держался спокойно, но когда Даша начала обвинять его в побоях и угрозах ножом, не выдержал: «Я клянусь, чтоб я сегодня умер, Бог свидетель, если это было».
Тест ДНК показал: вероятность отцовства Даниила — 99,9%. Тимур оказался не при делах. Даша расплакалась и сказала: «Я очень жалею, что Тимур не отец». Даниил заявил, что будет бороться за сына и помогать финансово.
Что дальше
Сейчас Даниил живет в Нижнем Новгороде, работает и, по его словам, хочет участвовать в жизни ребенка. Даша осталась в Москве с мамой, которая помогает ей с малышом.
В конце шоу «Мама в 16» пара надеялась помириться и общаться ради ребенка, но, судя по соцсетям молодых людей, их отношения разрушены. Даша не афиширует, встречается ли сейчас с кем-нибудь, но на своем канале она регулярно публикует шуточные ролики с разными парнями. Молодая мама уверяет, что это ее друзья.
С Даниилом они официально в разводе, и Дарья старается не говорить о нем на своей страничке в соцсетях, но иногда это всё же происходит. В одном из последних постов мама-подросток обвинила Даниила в том, что он никак не участвует в жизни ребенка, в том числе финансово.
«Он предлагает моей подруге поехать на хату и говорит, что оплатит такси. Денег на ребенка у него нет, а на такси девочке есть», — негодует она.
Также после этого поста Дарья призналась, что обсуждение этой проблемы в Сети парень посчитал привлечением внимания и попросил прекратить «хайпить на нем». Судя по всему, за два выпуска шоу на разных площадках пара так и не смогла договориться, и даже ради ребенка молодые люди не общаются.
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