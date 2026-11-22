Ярославцы рассказали, что они берут в прокат и получается ли на этом сэкономить деньги Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Иногда вещь, на которую приходится здорово раскошелиться, оказывается нужна всего лишь один или пару раз. Чтобы сэкономить деньги и свободное место дома, люди всё чаще стали пользоваться услугами аренды.

Мы узнали, что обычно берут в прокат ярославцы и получается ли благодаря этому избежать лишних трат.

«Получилось сэкономить»

Часто в прокат берут технику для дома, которая может пригодиться всего один раз. Есть и те, кто арендует прибор для того, чтобы определиться: стоит ли его приобретать домой на постоянное пользование.

«Брала сварочный аппарат для труб», — рассказала ярославна в комментариях нашего Макса.

«Брали робот-мойщик окон, потом уже купили свой», — поделилась лайфхаком ярославна.

«Много всего брали в прокат, когда делали ремонт. На многом получилось сэкономить, и не надо думать, где это всё разложить дома», — рассказала читательница 76.RU Анастасия.

«Зачем бешеные деньги платить»

Как оказалось, часто берут в прокат одежду и предметы мебели, которые не предполагают длительного пользования.

«Брала дочке платье на выпускной в свадебном салоне. Очень удобно, один раз и сдали назад. Зачем покупать и бешеные деньги платить?», — рассказала подписчица нашего канала в Максе Елена.

«Брала кровать для лежачих больных, кресло-каталку и костыли в прокат. Всё понравилось, всё устроило. Очень удобно», — отметила Оксана.

«Фигурные коньки в детстве», — вспомнила ярославна Ирина.

Удобно для тех, кто быстро растет

Услугами вещей в аренду активно пользуются мамочки. Как отметили ярославны, маленькие ножки и ручки детей растут очень быстро, а новая одежда мигом становится мала.

«Регулярно беру: детский стульчик, кресло в машину, иногда прогулочную коляску. Недорого, очень удобно», — рассказала Ксения.

«Особенно это актуально для верхней одежды. Чистые дети ездят в чистых колясках максимум месяца четыре. Комбинезоны и куртки даже не успевают толком стать б/у. Или дорогие предметы, например электрокачели, бассейны и прочее, которые наскучат ребенку через некоторое время. Такое можно взять для начала в аренду. Сдают и детские стульчики, крупные игрушки вроде горок, качелей», — поделилась советами Анна.

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