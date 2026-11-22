Пододеяльники с центральным вырезом были распространены в советских домах, санаториях и детских лагерях Источник: GPT

Кто спал под советским пододеяльником с ромбовидным вырезом, тот наверняка помнит это ощущение. Поворачиваешься ночью на другой бок, вытягиваешь ногу — и внезапно оказываешься запутанным в собственном постельном белье. Одна нога под одеялом, другая каким-то образом уже снаружи.

Особенно ловко в эту ловушку попадали дети. А утром приходилось заново расправлять одеяло, которое за ночь умудрилось перекрутиться внутри пододеяльника.

Но зачем вообще было делать огромную дыру посередине? Неужели нельзя было оставить небольшое отверстие сбоку, как у современных моделей? Оказывается, у странной советской конструкции было сразу несколько практических преимуществ. И некоторые из них сегодня уже не так очевидны.

Дыра посередине была вовсе не ошибкой швейной фабрики

В советских магазинах можно было встретить пододеяльники с квадратным, ромбовидным или прямоугольным отверстием на лицевой стороне. Вырез иногда занимал весьма внушительную часть полотна.

При этом отверстие не застегивалось. Никаких пуговиц, молний или завязок — одеяло просто просовывали внутрь и расправляли по углам.

С современной точки зрения конструкция выглядит сомнительно. Но у нее имелось важное достоинство: одеяло можно было заправить без застежек, а большой вырез позволял легко добраться до ткани внутри.

Впрочем, советским изобретением такой пододеяльник не был. Постельное белье с центральными отверстиями существовало и за пределами СССР. Просто в советском быту именно эта конструкция стала особенно узнаваемой.

Большое отверстие позволяло быстрее расправить тяжелое ватное одеяло и добраться до его углов Источник: GPT

Почему отверстие делали таким огромным

Главная хитрость заключалась в размере выреза.

Через маленькую щель тяжелое ватное одеяло заправить довольно трудно. Нужно просунуть его внутрь, найти углы, расправить наполнитель и убедиться, что ткань нигде не сбилась.

С большим отверстием задача становилась проще. Можно было взяться за одеяло сразу в нескольких местах, подтянуть его и разгладить складки.

Были и другие преимущества:

не нужны застежки — пуговицы не отрывались, а молнии не ломались;

проще гладить — на ткани не было объемной фурнитуры;

удобнее поправлять одеяло — через широкий вырез можно было быстро расправить сбившийся угол;

меньше мелких деталей — конструкция обходилась без дополнительных элементов, которые требовали бы пришивания или ремонта.

Правда, у этого удобства была обратная сторона. Чем свободнее отверстие, тем легче во сне случайно просунуть в него руку или ногу.

Советским фабрикам не хватало ширины ткани

Но есть еще одна причина, о которой редко задумывались даже те, кто пользовался такими пододеяльниками десятилетиями.

Проблема была в ширине ткани. Ситец, из которого шили постельное белье, часто выпускали полотнами шириной всего 80–90 сантиметров. А пододеяльник должен был быть значительно шире — от 143 до 220 сантиметров.

Поэтому фабрикам приходилось соединять два полотна. Шов проходил как раз по центру изделия, где и располагали знаменитый вырез.

Руководитель отдела производства швейных изделий Елена Мещерина объясняла эту особенность в комментарии «Московскому комсомольцу»:

«Приходилось стачивать два полотна, и этот шов проходил как раз посередине. Если на материале был рисунок, то мелкоцветочный, и ромб не нарушал общий вид».

С развитием текстильного производства необходимость соединять узкие полотна постепенно исчезла. А вместе с ней пропала и одна из главных причин сохранять центральный вырез.

Любопытно, что современные стандарты по-прежнему предусматривают пододеяльники с отверстием в центре. Например, в ГОСТ 31307-2005 такие изделия обозначены как тип Б.

Узкие ткани шириной 80–90 сантиметров приходилось соединять, чтобы получить полноценный пододеяльник Источник: GPT

А еще через дырку было видно красивое одеяло

Сегодня мы привыкли, что пододеяльник полностью скрывает одеяло. В советских спальнях всё могло быть наоборот.

Под белоснежным пододеяльником нередко находилось яркое цветное одеяло — например, шерстяное или байковое, с полосами, клетками и узорами.

Через центральный вырез его было прекрасно видно.

Получалось своеобразное оформление кровати: белая ткань обрамляла цветную середину. Особенно нарядно выглядели пододеяльники с вышивкой, мережкой или кружевной отделкой вокруг отверстия.

Поэтому вырез был не только функциональной деталью. Он мог служить и декоративным элементом, особенно когда кровать оставляли аккуратно застеленной на весь день.

Почему от дырки посередине в итоге отказались

У центрального выреза был один серьезный недостаток: он оставлял часть одеяла открытой.

Во сне человек постоянно меняет положение, тянет ткань на себя, переворачивается. В результате край отверстия мог смещаться, одеяло — выбиваться наружу, а ноги — попадать между слоями ткани.

Кроме того, открытая часть одеяла сильнее соприкасалась с телом и быстрее загрязнялась. А стирать толстое ватное одеяло было куда сложнее, чем обычный пододеяльник.

Постепенно более распространенными стали модели с отверстиями у нижнего или бокового края. Они лучше закрывают одеяло, а некоторые дополнительно фиксируют его пуговицами, кнопками или молниями.