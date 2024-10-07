В Ярославле адвокат обвиняемого в похищении кенгурят подала жалобу на решение суда

Адвокат обвиняемого говорила, что против помещения своего подзащитного в СИЗО Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











Адвокат 31-летнего Ивана Некрасова, обвиняемого в похищении трех кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области, подала жалобу на решение суда о помещении мужчины в СИЗО. Об этом 7 октября рассказали в Ярославском областном суде.

— В Заволжский районный суд поступила жалоба защитника Ивана Некрасова, обвиняемого в краже детеныша кенгуру из Ярославского зоопарка, адвоката Екатерины Сентищевой на постановление суда об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в обращении.

Ранее Ивана заключили под стражу до 27 ноября 2024 года.

Сама адвокат еще на заседании по избранию меры пресечения заявляла, что будет выступать против ареста Ивана.

— Вероятнее всего, следствие будет ходатайствовать о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Я буду просить не принимать решение относительно меры пресечения, поскольку есть вероятность того, что он не является субъектом преступления из-за того, что страдает психическим расстройством, — говорила Екатерина Сентищева журналистам. — Говорить о том, что он полноценно осознавал характер и последствия своих действий, я сейчас, пообщавшись со своим подзащитным, не могу.

Напомним, кенгуренок Крош пропал из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Сотрудники заявили, что пушистый малыш сам выбраться не мог, случившееся скорее похоже на похищение. Позже эту версию подтвердили в полиции. Подробностей расследования журналистам раскрывать не стали. По данным источника 76.RU, подозреваемый перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер и вытащил малыша.

Через три дня в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру — им даже не успели дать имена. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции сообщили, что 31-летний вологжанин вез экзотических животных в клетчатой дорожной сумке — челноке. Это были кенгурята из калужского парка. Один из малышей погиб. Позже директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили рассказал, в каком состоянии находится Крош. А еще озвучил, как назвали кенгуренка из калужского зоопарка, которого привезли в Ярославль на передержку.