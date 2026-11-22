Медведи Ярославского зоопарка ушли готовиться к спячке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Мишки Ума и Топа из Ярославского зоопарка отправляются в спячку. Об этом сообщили сотрудники учреждения.

С 23 ноября косолапые перестанут выходить на прогулки и устроятся поудобнее в теплых берлогах.

«Зима уже совсем близко. Пару дней назад зоопарк укрыло снегом, и хоть к сегодняшнему дню он почти растаял, Ума и Топа уже чувствуют приближение зимы и уже готовы к долгому сну. Наши медведи перестанут выходить на уличные прогулки и устроятся в своих уютных берлогах до самой весны. Там они будут мило сопеть и видеть самые добрые медвежьи сны», — написали на официальной страничке зоопарка.

Мишки Ума и Топа живут в зоопарке много лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU С этой парочки начался Ярославский зоопарк Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кстати, косолапая парочка была в числе первых обитателей зоопарка.

«Именно с них начался Ярославский зоопарк. Им чуть больше лет, чем зоопарку. Ума и Топа были изъяты из природы, у них то ли погибла мать, то ли она их оставила. Но они были спасены директором зоопарка», — рассказывала ранее в беседе с 76.RU сотрудница зоопарка Анна.

Зоопарк был открыт 20 августа 2008 года в рамках подготовки к 1000-летию Ярославля.

Сколько они будут спать

Как рассказывал ранее 76.RU старший преподаватель кафедры экологии и зоологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов, медведи в Центральной России чаще всего впадают в спячку в середине–конце ноября. В это время для них соблюдены два главных условия — отрицательная температура и снежный покров.

Сама же спячка длится от 60 до 200 дней. Обычно косолапые пробуждаются в конце марта — начале апреля.

Взрослые самцы, очень старые и беременные самки спят в берлоге в одиночку. Медведица ложится с прибылыми, а иногда и с молодыми рождения прошлого года, или же последние устраивают берлогу поблизости от материнской. министерство природопользования и лесного хозяйства Ярославской области

Ранее в Министерстве лесного хозяйства и природопользования рассказывали, что сон у медведя чуткий, мишка может за несколько километров услышать лай собак или стук топора. При этом, по словам зоолога Александра Русинова, медведи-шатуны для Ярославской области — крайне редкое явление.