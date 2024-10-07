НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 748мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Новая строчка в квитках
Дом без газа покрылся плесенью
Суд по «Оздоровлению Волги»
Микрорайон на месте аэродрома
Первый снег в Ярославле
Очень сложный тест по русскому
Путешествие в Беларусь
Исповедь похитителя кенгурят
Как подготовить теплицу к зиме
Отменили объединение школ
Животные Похищение кенгурят подробности «Начинают заново доверять»: директор ярославского зоопарка рассказал о состоянии кенгуренка Кроша

«Начинают заново доверять»: директор ярославского зоопарка рассказал о состоянии кенгуренка Кроша

А еще озвучил, какое имя дали его калужской подружке

221
1 комментарий

Малышей отправили под наблюдение специалистов

Директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили рассказал, как себя чувствует кенгуренок Крош, которого ранее выкрали из вольера родителей. По возвращению домой малыша отправили в ветеринарную клинику.

— Сейчас он находится в клинике на карантине и обследовании. Это нужно, чтобы проверить его на предмет болезней, — написал 4 октября на своей странице Теймураз Бараташвили.

Помимо Кроша под наблюдением ветеринаров находится еще один кенгуренок. Его похититель утащил из зоопарка в Калужской области. После того как правоохранители отыскали животное, его привезли на передержку в Ярославль. Оказалось, что это девочка. Ей дали имя.

— Но ему [Крошу] не скучно, потому что он вернулся не один, а с подругой Звездочкой. Она у нас временный гость. Потом она также вернется домой, в Калужский зоопарк, — пояснил Теймураз Бараташвили. — Кенгурята постепенно адаптируются от стресса и начинают заново доверять людям. Компанию по палате им составили ящерица Ранго, ежик Фыр–фыр и другие животные которым нужна помощь.

Кенгурят направили на восстановление

Также директор зоопарка пояснил, что кенгуренка в ближайшее время вернут в вольер к родителям.

Кенгуренок Крош пропал из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Сотрудники заявили, что пушистый малыш сам выбраться не мог, случившееся скорее, похоже на похищение. Позже эту версию подтвердили в полиции. Подробностей расследования журналистам раскрывать не стали. По данным источника 76.RU, подозреваемый перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер и вытащил малыша.

Через три дня в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру — им даже не успели дать имена. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции сообщили, что 31-летний вологжанин вез экзотических животных в клетчатой дорожной сумке — челноке. Это были кенгурята из калужского парка. Один из малышей погиб.

Утром 4 октября в Заволжском районном суде Ярославля подозреваемому вынесли меру пресечения. Его отправили в СИЗО, несмотря на слезы и раскаяние. Мы следили за процессом в онлайн-режиме. Также мы рассказывали, что известно о предполагаемом похитителе. Однажды он принес в отдел полиции крокодила.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 минут
Вы бы сначала проверили, почему у вас так легко можно перерезать провод для видеокамеры и почему при этом никто не обеспокоился? Охране пофик, что камера погасла? Ну и про замок на клетке вообще молчу - позорище какое-то.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление