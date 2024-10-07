«Начинают заново доверять»: директор ярославского зоопарка рассказал о состоянии кенгуренка Кроша

Малышей отправили под наблюдение специалистов Источник: Теймураз Бараташвили / Vk.com, МВД России











Директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили рассказал, как себя чувствует кенгуренок Крош, которого ранее выкрали из вольера родителей. По возвращению домой малыша отправили в ветеринарную клинику.

— Сейчас он находится в клинике на карантине и обследовании. Это нужно, чтобы проверить его на предмет болезней, — написал 4 октября на своей странице Теймураз Бараташвили.

Помимо Кроша под наблюдением ветеринаров находится еще один кенгуренок. Его похититель утащил из зоопарка в Калужской области. После того как правоохранители отыскали животное, его привезли на передержку в Ярославль. Оказалось, что это девочка. Ей дали имя.

— Но ему [Крошу] не скучно, потому что он вернулся не один, а с подругой Звездочкой. Она у нас временный гость. Потом она также вернется домой, в Калужский зоопарк, — пояснил Теймураз Бараташвили. — Кенгурята постепенно адаптируются от стресса и начинают заново доверять людям. Компанию по палате им составили ящерица Ранго, ежик Фыр–фыр и другие животные которым нужна помощь.

Кенгурят направили на восстановление Источник: Теймураз Бараташвили / Vk.com

Также директор зоопарка пояснил, что кенгуренка в ближайшее время вернут в вольер к родителям.

Кенгуренок Крош пропал из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Сотрудники заявили, что пушистый малыш сам выбраться не мог, случившееся скорее, похоже на похищение. Позже эту версию подтвердили в полиции. Подробностей расследования журналистам раскрывать не стали. По данным источника 76.RU, подозреваемый перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер и вытащил малыша.

Через три дня в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру — им даже не успели дать имена. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции сообщили, что 31-летний вологжанин вез экзотических животных в клетчатой дорожной сумке — челноке. Это были кенгурята из калужского парка. Один из малышей погиб.