Дети звонят по незнакомым номерам в поисках порномодели Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU; swfx_real / instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Звонить по телефону незнакомцам и говорить глупости — давнее детское развлечение, существующее с момента появления сотовой связи. Но школьники поколения альфа решили пойти дальше и устроили настоящий телефонный терроризм в поисках контакта уральской порнозвезды. Они снимают видео в TikTok, где звонят по разным номерам и просят позвать Sweetie Fox.

Жертвой тренда пала и редакция E1.RU. Почти ежедневно на протяжении уже нескольких недель на дежурные номера звонят школьники из разных регионов России и тонким детским голоском спрашивают, сколько будет стоить вызов Sweetie Fox на дом.

Актриса из Екатеринбурга, известная под псевдонимом Sweetie Fox, с 18 лет снимается вместе с мужем в фильмах для взрослых. Признание и популярность пришли к ним спустя год — в 2020-м. С тех пор Sweetie Fox становилась обладательницей «порно-Оскара» AVN Awards и наград Pornhub Awards. В конце 2024-го ее признали самой популярной любительской моделью в мире.

Звонки дети снимают на видео и выкладывают это в соцсети Источник: TikTok

Бывает, дети звонят в редакцию с разных номеров по пять раз подряд. Спрашивают: «А это вы Sweetie Fox?», а затем бросают трубку. Пришлось даже выработать универсальный ответ: «Мы сейчас расскажем твоей маме, чьи ролики ты смотришь после школы». Однако звонки продолжаются всё с новых номеров.

Редакция часто получает звонки от юных поклонников порнозвезды Источник: E1.RU

Оказалось, этот тренд существует в молодежной сети уже несколько месяцев. В комментариях дети делятся тем, как ищут подлинный номер порномодели и собирают для этого небольшую базу данных. Туда по случайности попал и редакционный номер.

В соцсетях они обмениваются номерами Источник: TikTok И рассказывают о том, кто отвечает на звонок Источник: TikTok