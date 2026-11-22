Звонить по телефону незнакомцам и говорить глупости — давнее детское развлечение, существующее с момента появления сотовой связи. Но школьники поколения альфа решили пойти дальше и устроили настоящий телефонный терроризм в поисках контакта уральской порнозвезды. Они снимают видео в TikTok, где звонят по разным номерам и просят позвать Sweetie Fox.
Жертвой тренда пала и редакция E1.RU. Почти ежедневно на протяжении уже нескольких недель на дежурные номера звонят школьники из разных регионов России и тонким детским голоском спрашивают, сколько будет стоить вызов Sweetie Fox на дом.
Актриса из Екатеринбурга, известная под псевдонимом Sweetie Fox, с 18 лет снимается вместе с мужем в фильмах для взрослых. Признание и популярность пришли к ним спустя год — в 2020-м. С тех пор Sweetie Fox становилась обладательницей «порно-Оскара» AVN Awards и наград Pornhub Awards. В конце 2024-го ее признали самой популярной любительской моделью в мире.
Бывает, дети звонят в редакцию с разных номеров по пять раз подряд. Спрашивают: «А это вы Sweetie Fox?», а затем бросают трубку. Пришлось даже выработать универсальный ответ: «Мы сейчас расскажем твоей маме, чьи ролики ты смотришь после школы». Однако звонки продолжаются всё с новых номеров.
Оказалось, этот тренд существует в молодежной сети уже несколько месяцев. В комментариях дети делятся тем, как ищут подлинный номер порномодели и собирают для этого небольшую базу данных. Туда по случайности попал и редакционный номер.
Супруг модели рассказал E1.RU, что до настоящей Sweetie Fox школьникам дозвониться так и не удалось. Ни один из номеров, выложенных в Сеть, не имеет отношения к реальной актрисе.