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Криминал Похищение кенгурят подробности Рыдал и бился в истерике: в Ярославле вынесли меру пресечения обвиняемому в похищении кенгурят

Рыдал и бился в истерике: в Ярославле вынесли меру пресечения обвиняемому в похищении кенгурят

Что решил суд

1 952
12 комментариев

Обвиняемый в похищении кенгурят

Утром 4 октября в Ярославле вынесли меру пресечения обвиняемому в похищении трех кенгурят в зоопарках Ярославля и Калужской области. Его отправили в СИЗО на 1 месяц и 26 дней, передал из зала суда журналист 76.RU.

Сам Иван Некрасов во время заседания много нервничал, кричал и даже заплакал.

— Уходите отсюда! — в сердцах прогонял он журналистов.

Иван пробудет под арестом до 27 ноября 2024 года. Его отправят в СИЗО № 1 «Коровники». Его адвокат Екатерина Сентищева заявила, что будет оспаривать решение суда.

Из трех похищенных кенгурят выжили двое

Напомним, кенгуренок Крош пропал из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. В ярославском зоопарке заявили, что пушистый малыш сам выбраться не мог, случившееся может быть похищением. Позже эту версию подтвердили в полиции. Подробностей расследования журналистам раскрывать не стали. По данным источника 76.RU, неизвестный перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер и вытащил малыша.

Через три дня в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру — им даже не успели дать имена. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали с поличным на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции сообщили, что 31-летний вологжанин вез экзотических животных в клетчатой дорожной сумке — челноке. Это были кенгурята из калужского парка. Один из малышей погиб.

Утром 4 октября в Заволжском районном суде Ярославля подозреваемому выносят меру пресечения. Мы следим за процессом в онлайн-режиме. Также мы рассказывали, что известно о предполагаемом похитителе.

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Комментарии
12
Гость
1 час
Артист, будет изображать страдания...
Гость
1 час
Щас вроде можно на стадии следствия уже контракт подписать, статья его это разрешает
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