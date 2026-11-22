Амир Алиев одержал победу на турнире в Париже Источник: ares_fighting / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Французская полиция задержала в Париже 27-летнего российского бойца смешанных единоборств Амира Алиева. На спортсмена надели наручники прямо на арене вскоре после его победы на турнире.



Полицейские пришли за спортсменом на площадку Adidas Arena вечером 20 ноября. Незадолго до этого Алиев победил там бразильца Матеуса Мальту единогласным решением судей в поединке до 61 килограмма, пишет Le Parisien.

По сведениям издания, на бойца надели наручники, сопротивления он не оказал. Его доставили в полицейский участок в пригороде Парижа Монтрёе по подозрению в изнасиловании. Согласно заявлению, поданному в полицию, предполагаемое преступление произошло за несколько дней до турнира.

По информации французского новостного портала Actu Paris, срок задержания Алиева продлили. В воскресенье, 22 ноября, он оставался в полиции. Следователи продолжают проверять все детали произошедшего.

Амир Алиев родом из Грозного, на соревнованиях выступает под флагом Франции. На его счету 13 побед и два поражения в ММА. Ранее он участвовал в поединках российских промоушенов ACA Young Eagles и Hardcore MMA.