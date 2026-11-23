Что стало причиной смертельного падения Соседова, до сих пор неизвестно Источник: FAMETIMETV / YouTube.com

Во время последней поездки ведущего и музыкального критика Сергея Соседова в Якутию попутчики заметили проблему с его обувью. Сам он после долгой дороги радовался приезду и говорил, что его мечта сбылась. Через несколько часов журналист получил смертельные травмы при падении на лестнице гостиницы в Нерюнгри. Воспоминаниями о последних часах его жизни очевидцы поделились в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

До отеля Соседов добрался около четырех утра: сначала восемь часов летел из Москвы в Благовещенск, а затем почти сутки ехал на машине до Нерюнгри. Несмотря на усталость, при заселении он был в хорошем настроении и просил прежде всего позаботиться о водителе, который вез его и попутчиков.

«Я спрашиваю его: „Сережа, ты сильно устал?“ А у него такая улыбка была: „Какой устал, наконец-то моя мечта сбылась“. Он долго благодарил водителя, мне говорил, что надо водителя поселить, он устал. Если бы видели его радостные глаза после такой сложной дороги. Сергей настолько рвался в Якутию. Такое ощущение, что он бежал навстречу своей смерти», — вспомнил президент конкурса «Жемчужины России» Виктор Беззубов, в жюри которого должен был работать журналист.

Очевидцы запомнили и другую деталь: в дороге у Соседова начал отклеиваться каблук одного из ботинок. По словам руководителя дома моды Анны Сердюковой, она заметила это еще в аэропорту.

Днем 23 сентября Соседов спустился к стойке регистрации. Он не жаловался на самочувствие, изучил меню гостиничного ресторана и попросил горничную принести в его 26-й номер принадлежности для душа.

«Борщ, солянка — то, что я люблю», — произнес он у ресепшена перед тем, как выйти на крыльцо покурить.

Вернувшись в холл, критик отказался сразу сфотографироваться с сотрудницами отеля. Пообещал сделать снимок чуть позже — когда оставит верхнюю одежду в номере и спустится пообедать.

Однако при подъеме по лестнице он упал навзничь. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам очевидцев, звук удара был таким сильным, словно в соседнем спортзале уронили тяжелую гантель.

Согласно хронологии, представленной в «Новых русских сенсациях», помощь Соседову начали оказывать через 12 минут после падения. Затем его доставили в больницу, но спасти не удалось — он скончался во время операции.

Что именно привело к падению, неизвестно. После гибели телеведущего некоторые его коллеги высказывали предположения, что его могли толкнуть или отравить.