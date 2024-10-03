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Происшествия «Один погиб»: в Ярославль доставили похитителя кенгурят. Онлайн-репортаж

«Один погиб»: в Ярославль доставили похитителя кенгурят. Онлайн-репортаж

31-летнему жителю Вологды должны избрать меру пресечения

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2 комментария

Кенгуренка нашли в дорожной сумке

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого в похищении кенгурят в Ярославле и Калужской области. Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, это 31-летний житель Вологды, его привезли в Заволжский отдел полиции.

 — В его сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле, — прокомментировали в полиции.

В ближайшие 48 часов вологжанину должны избрать меру пресечения — это может быть арест, подписка о невыезде, запрет определенных действий, домашний арест.

В онлайн-трансляции собираем всё, что известно о похищении кенгурят.

Анастасия Вязигина

В Ярославском зоопарке рассказали о спасенном кенгуренке, это малыш из Калужской области, его сородич погиб.

— Мы можем поделиться новостью о том, что в Ярославском зоопарке находится один из кенгурят наших коллег. Его привезли сотрудники ярославской полиции на передержку в нашу ветеринарную клинику. Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем. На данный момент решается вопрос о передаче его обратно в Парк птиц «Воробьи». Совсем скоро малыш встретится со своими родителями, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, о судьбе кенгуренка Кроша пока не известно.

Спасенного кенгуренка поместили на реабилитацию в зоопарк

Ирина Волк показала кадры задержания подозреваемого в похищении, на видео он рассказывает, откуда взял кенгурят.

Животных перевозили в клетчатой сумке.

Спасенного кенгуренка привезли в Ярославль

Анастасия Вязигина

Вечером 2 октября на вокзале в Александрове Владимирской области задержали 31-летнего жителя Вологды, при нем нашли двух животных из Калужского зоопарка.

— В его сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле, — рассказали в МВД.

Анастасия Вязигина

Запашный — о пропаже животных

Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что массовая пропажа животных — коммерческий заказ от кого-то из частников.

— За прошедшую неделю из зоопарков (частных и государственных) нашей страны пропало уже три кенгуренка! Скорее всего, это коммерческий заказ от кого-то из частников, — написал Запашный в Telegram-канале вечером 30 сентября.

Анастасия Вязигина

Хронология событий

Что известно о похищении:

  • В ночь на 27 сентября из ярославского зоопарка пропал кенгуренок беннета Крош. Ему было от 6 до 8 месяцев — точный возраст специалисты назвать не могут, поскольку в первые месяцы жизни детеныш не показывается из сумки матери.

  • В зоопарке обратили внимание, что питомец не мог самостоятельно выбраться из клетки, предположив, что случившееся — похищение.

  • Спустя три дня в полиции возбудили уголовное дело по статье о краже с проникновением.

  • В зоосаде сообщили, что в момент похищения камеры работали и все нужные материалы были переданы сотрудникам полиции. Однако инсайдер 76.RU заявил: неизвестные перерезали кабель, отключив видеонаблюдение.

  • На клетке с кенгуренком не было замка, дверка была закрыта на проволоку.

  • 30 сентября стало известно о пропаже еще двух кенгурят валлаби в «Парке птиц» в Калужской области. Малышам даже не успели дать имена.

  • В российских зоопарках усилили меры безопасности у вольеров с кенгурятами. Об этом в беседе с нашими коллегами из 161.RU рассказала директор зоопарка Ростова-на-Дону Юлия Соболева.

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Комментарии
2
Гость
17 минут
у нас люди сотнями пропадают а погибают тысячами и всё о"к
Гость
2 минуты
хватит уже про этих кенгурят , все всё уже поняли, украли, нашли , всё
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