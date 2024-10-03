«Один погиб»: в Ярославль доставили похитителя кенгурят. Онлайн-репортаж

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого в похищении кенгурят в Ярославле и Калужской области. Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, это 31-летний житель Вологды, его привезли в Заволжский отдел полиции.
— В его сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле, — прокомментировали в полиции.
В ближайшие 48 часов вологжанину должны избрать меру пресечения — это может быть арест, подписка о невыезде, запрет определенных действий, домашний арест.
В онлайн-трансляции собираем всё, что известно о похищении кенгурят.
В Ярославском зоопарке рассказали о спасенном кенгуренке, это малыш из Калужской области, его сородич погиб.
— Мы можем поделиться новостью о том, что в Ярославском зоопарке находится один из кенгурят наших коллег. Его привезли сотрудники ярославской полиции на передержку в нашу ветеринарную клинику. Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем. На данный момент решается вопрос о передаче его обратно в Парк птиц «Воробьи». Совсем скоро малыш встретится со своими родителями, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, о судьбе кенгуренка Кроша пока не известно.
Ирина Волк показала кадры задержания подозреваемого в похищении, на видео он рассказывает, откуда взял кенгурят.
Животных перевозили в клетчатой сумке.
Вечером 2 октября на вокзале в Александрове Владимирской области задержали 31-летнего жителя Вологды, при нем нашли двух животных из Калужского зоопарка.
— В его сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле, — рассказали в МВД.
Запашный — о пропаже животных
Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что массовая пропажа животных — коммерческий заказ от кого-то из частников.
— За прошедшую неделю из зоопарков (частных и государственных) нашей страны пропало уже три кенгуренка! Скорее всего, это коммерческий заказ от кого-то из частников, — написал Запашный в Telegram-канале вечером 30 сентября.
Хронология событий
Что известно о похищении:
В ночь на 27 сентября из ярославского зоопарка пропал кенгуренок беннета Крош. Ему было от 6 до 8 месяцев — точный возраст специалисты назвать не могут, поскольку в первые месяцы жизни детеныш не показывается из сумки матери.
В зоопарке обратили внимание, что питомец не мог самостоятельно выбраться из клетки, предположив, что случившееся — похищение.
Спустя три дня в полиции возбудили уголовное дело по статье о краже с проникновением.
В зоосаде сообщили, что в момент похищения камеры работали и все нужные материалы были переданы сотрудникам полиции. Однако инсайдер 76.RU заявил: неизвестные перерезали кабель, отключив видеонаблюдение.
На клетке с кенгуренком не было замка, дверка была закрыта на проволоку.
30 сентября стало известно о пропаже еще двух кенгурят валлаби в «Парке птиц» в Калужской области. Малышам даже не успели дать имена.
В российских зоопарках усилили меры безопасности у вольеров с кенгурятами. Об этом в беседе с нашими коллегами из 161.RU рассказала директор зоопарка Ростова-на-Дону Юлия Соболева.