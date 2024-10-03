«Один погиб»: в Ярославль доставили похитителя кенгурят. Онлайн-репортаж

В ночь на 27 сентября из ярославского зоопарка пропал кенгуренок беннета Крош. Ему было от 6 до 8 месяцев — точный возраст специалисты назвать не могут, поскольку в первые месяцы жизни детеныш не показывается из сумки матери.

В зоопарке обратили внимание, что питомец не мог самостоятельно выбраться из клетки, предположив, что случившееся — похищение.

Спустя три дня в полиции возбудили уголовное дело по статье о краже с проникновением.

В зоосаде сообщили, что в момент похищения камеры работали и все нужные материалы были переданы сотрудникам полиции. Однако инсайдер 76.RU заявил: неизвестные перерезали кабель, отключив видеонаблюдение.

На клетке с кенгуренком не было замка, дверка была закрыта на проволоку.

30 сентября стало известно о пропаже еще двух кенгурят валлаби в «Парке птиц» в Калужской области. Малышам даже не успели дать имена.