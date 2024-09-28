НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

5 м/c,

южн.

 748мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Украли кенгуренка
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Что за хлопок был
Где порыбачить осенью
«Метро» до Ярославля
Как сохранить зрение после 40 лет
Закулисье «Модного приговора»
Лучшие бизнес-идеи страны
Объединение школ
Что ярославцы думают о работе в офисе
Происшествия «Сам выбраться не смог бы»: из ярославского зоопарка пропал кенгуренок Крош

«Сам выбраться не смог бы»: из ярославского зоопарка пропал кенгуренок Крош

Есть версия, что его украли

1 694
12 комментариев

Из ярославского зоопарка пропал кенгуренок

Из ярославского зоопарка пропал кенгуренок Крош. Есть версия, что его украли.

— Он пропал в ночь на 27 сентября. Сам бы выбраться из вольера не смог. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы, — рассказали в зоопарке.

Крош появился на свет прошлой зимой. Когда точно, определить было невозможно, так как сначала он прятался в сумке матери. Впервые сотрудники зоопарка увидели его в конце марта. А активно выглядывать из сумки он начал только в мае. Родители очень оберегали детеныша, никого не подпускали к нему близко.

Крош появился на свет прошлой зимой

В июле Крош уже начал самостоятельные шаги по вольеру.

— Теперь его пушистый мех блестит на солнце, а лапки уверенно прыгают по траве. В сумке мамы он проводит совсем мало времени, предпочитая прогулки по лужайке. А как здорово самостоятельно выбирать подходящие веточки с сочными листочками и с аппетитом их съедать! — писали тогда в группе зоопарка.

Последнее сообщение про кенгуренка появилось в соцсетях зоопарка 21 августа. Сотрудники сообщали, что детеныш уже совсем вырос, стал почти как мама. Но до папы еще не дотягивал. Он очень уверенно передвигался по вольеру и ел с мамой из соседних мисок.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
с++
2 часа
Может гости приезжали, на шашлычок?
Гость
1 час
Лучше бы директор зоопарка пропал. Давно пора
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление