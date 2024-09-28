«Сам выбраться не смог бы»: из ярославского зоопарка пропал кенгуренок Крош

Из ярославского зоопарка пропал кенгуренок Крош. Есть версия, что его украли.
— Он пропал в ночь на 27 сентября. Сам бы выбраться из вольера не смог. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы, — рассказали в зоопарке.
Крош появился на свет прошлой зимой. Когда точно, определить было невозможно, так как сначала он прятался в сумке матери. Впервые сотрудники зоопарка увидели его в конце марта. А активно выглядывать из сумки он начал только в мае. Родители очень оберегали детеныша, никого не подпускали к нему близко.
В июле Крош уже начал самостоятельные шаги по вольеру.
— Теперь его пушистый мех блестит на солнце, а лапки уверенно прыгают по траве. В сумке мамы он проводит совсем мало времени, предпочитая прогулки по лужайке. А как здорово самостоятельно выбирать подходящие веточки с сочными листочками и с аппетитом их съедать! — писали тогда в группе зоопарка.
Последнее сообщение про кенгуренка появилось в соцсетях зоопарка 21 августа. Сотрудники сообщали, что детеныш уже совсем вырос, стал почти как мама. Но до папы еще не дотягивал. Он очень уверенно передвигался по вольеру и ел с мамой из соседних мисок.