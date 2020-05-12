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Пока кафе могут работать лишь в режиме доставки и навынос

Пока кафе могут работать лишь в режиме доставки и навынос

В Ярославле летние кафе в 2020 году освободят от арендной платы. Об этом на общегородском совещании сообщил мэр города Владимир Волков.

— Плата за летние кафе в этом году будет снята, — заявил Владимир Волков. — Вопрос решён, выходим на муниципалитет.

Ранее ярославские рестораторы обращались к властям с просьбой отменить плату за разрешение работы летних кафе.

Сейчас на территории Ярославской области заведения общепита могут работать только в режиме доставки или навынос. Но уже появилась информация, что в городе начали открываться кафе и столовые.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано рекордное количество заболевших за весь период эпидемии COVID-19 — 83 человека. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе. Также стало известно, что в Ярославской области зафиксированы самые высокие темпы роста заболеваемости COVID-19 в ЦФО.

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