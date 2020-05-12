В Ярославле летние кафе в 2020 году освободят от арендной платы. Об этом на общегородском совещании сообщил мэр города Владимир Волков.
— Плата за летние кафе в этом году будет снята, — заявил Владимир Волков. — Вопрос решён, выходим на муниципалитет.
Ранее ярославские рестораторы обращались к властям с просьбой отменить плату за разрешение работы летних кафе.
Сейчас на территории Ярославской области заведения общепита могут работать только в режиме доставки или навынос. Но уже появилась информация, что в городе начали открываться кафе и столовые.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано рекордное количество заболевших за весь период эпидемии COVID-19 — 83 человека. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе. Также стало известно, что в Ярославской области зафиксированы самые высокие темпы роста заболеваемости COVID-19 в ЦФО.