В Ярославле летние кафе в 2020 году освободят от арендной платы. Об этом на общегородском совещании сообщил мэр города Владимир Волков.



— Плата за летние кафе в этом году будет снята, — заявил Владимир Волков. — Вопрос решён, выходим на муниципалитет.



Ранее ярославские рестораторы обращались к властям с просьбой отменить плату за разрешение работы летних кафе.



Сейчас на территории Ярославской области заведения общепита могут работать только в режиме доставки или навынос. Но уже появилась информация, что в городе начали открываться кафе и столовые.