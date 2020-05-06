Владельцы ярославских кафе на улице Кирова написали открытое письмо мэру Ярославля Владимиру Волкову, председателю муниципалитета Артуру Ефремову и городским депутатам. Они пишут, что выручка небольших заведений катастрофически упала, кафе еле сводят концы с концами, и все ждали открытия летних веранд, чтобы хоть как-то начать зарабатывать. Но, похоже, что многие летние веранды в этом году не откроются — рестораторам даже не уменьшили плату за разрешение размещать столики на улице. В редакцию 76.RU написал владелец кафе Sweet pepper Юрий Примышев:
Ожидание снятия карантинных мер для ярославцев может быть омрачено невеселой новостью — рестораторы города пишут открытое письмо представителям власти с массовым отказом от летних веранд. Причина — не просто показатель банального отсутствия денег у бизнеса, на который возложили обязанность выплачивать зарплаты и налоги, запретив при этом работать, но, что важнее, принципиальная гражданская позиция нежелания поддерживать тех, кто даже в самые тяжелые времена не хочет отказаться от привычных дотаций в бюджет.
Дело в том, что правительство Ярославля не сочло текущую экономическую ситуацию достаточным основанием для пересмотра бюджета и возможности поддержки одной из самых пострадавших отраслей местной экономики, не только не убрав, но даже и не сократив размер пошлины, которую предприниматели платят за возможность выставить любимые горожанами столики на улицах — несмотря на неоднократную просьбу об отмене этого платежа. Что интересно, некоторые страны Европы, к примеру, Швейцария, наоборот, начинают выход из карантина именно с открытия летних веранд, а не залов кафе и ресторанов — по очень простой причине, ведь на открытом воздухе находиться гораздо безопаснее, чем в замкнутом пространстве. К сожалению, для руководителей отдельных регионов нашей страны сохранение своих доходов оказывается важнее.
Нынешний кризис — общая беда. Несмотря на в панике принимающиеся (и отменяющиеся) меры, вынужденную самоизоляцию, неуверенность в будущем, все мы понимаем — это необходимость, и даже готовы все вместе справиться с тяжелыми временами.
Однако есть и те, кто искренне считает, что беда — она общая только для налогоплательщиков, а высший эшелон к ней не относится. Самое гнусное, что этот самый эшелон кормится, существует, ездит на хороших машинах, отдыхает в приятных, чаще нероссийских местах, на наши с вами деньги. И пока вся страна решает, как быть, многие депутаты, рискуя своими местами, требуют назначить выплаты гражданам и бизнесу, действующее правительство ломает голову над тем, как помочь экономике или хотя бы меньше навредить, управленцы на местах в регионах, оказывается, искренне считают, что лично их все это не касается. Бюджет уже сверстан.
Так, последней каплей, которая сподвигла рассказать о наболевшем, стало решение муниципалитета о поддержке малого бизнеса ресторанной сферы — в этом году с барского плеча правительство Ярославля позволяет местным предпринимателям заплатить пошлину за летние веранды на три месяца позже, вместо того, чтобы ее отменить, о чем в открытом письме просили их рестораторы. Аргумент железный — бюджет уже сверстан, а менять его, по всей видимости, причин нет, ну ничего же форс-мажорного в экономике не происходило (#сарказм). Фактически же нам говорят о том, что не то что какими-либо дотациями (их уже никто не просит), но даже снижением налоговой нагрузки правительство помогать именно местной экономике, не той, которая отдает налоги в Москву, а обеспечивает рабочие места для горожан, сервис и базовый уровень социального комфорта для простых ярославцев, туристическую привлекательность города, так вот этой самой городской экономике не собирается помогать. Зато свой собственный бюджет готово сохранить в любой ситуации и любой ценой.
Может показаться, что проблемы небольших кафе и ресторанов сегодня — не самые актуальные. Но оглянитесь — подобное происходит во всех сферах нашей жизни, начиная от сохранения коммунальных и кредитных платежей, — отказ в прямой финансовой помощи обычным людям, невнятные формулировки, позволяющие государству уйти от ответственности. С другой стороны, если не кривить душой, то все мы хотим как можно быстрее вернуться к комфорту привычной жизни, к обычным, на первый взгляд, возможностям, в том числе просто посидеть за чашкой кофе в обеденный перерыв в любимом кафе. Это ли не показатель экономического и социального благополучия региона — развитие местного предпринимательства и доступность самых обычных в цивилизованном мире благ? И не считаете ли вы, что, пережив такую тяжелую весну и всей страной справившись с огромной угрозой, ярославцы (так же, как и жители других городов, безусловно) заслужили возвращение привычных, маленьких, но простых радостей?