Нынешний кризис — общая беда. Несмотря на в панике принимающиеся (и отменяющиеся) меры, вынужденную самоизоляцию, неуверенность в будущем, все мы понимаем — это необходимость, и даже готовы все вместе справиться с тяжелыми временами.



Однако есть и те, кто искренне считает, что беда — она общая только для налогоплательщиков, а высший эшелон к ней не относится. Самое гнусное, что этот самый эшелон кормится, существует, ездит на хороших машинах, отдыхает в приятных, чаще нероссийских местах, на наши с вами деньги. И пока вся страна решает, как быть, многие депутаты, рискуя своими местами, требуют назначить выплаты гражданам и бизнесу, действующее правительство ломает голову над тем, как помочь экономике или хотя бы меньше навредить, управленцы на местах в регионах, оказывается, искренне считают, что лично их все это не касается. Бюджет уже сверстан.



Так, последней каплей, которая сподвигла рассказать о наболевшем, стало решение муниципалитета о поддержке малого бизнеса ресторанной сферы — в этом году с барского плеча правительство Ярославля позволяет местным предпринимателям заплатить пошлину за летние веранды на три месяца позже, вместо того, чтобы ее отменить, о чем в открытом письме просили их рестораторы. Аргумент железный — бюджет уже сверстан, а менять его, по всей видимости, причин нет, ну ничего же форс-мажорного в экономике не происходило (#сарказм). Фактически же нам говорят о том, что не то что какими-либо дотациями (их уже никто не просит), но даже снижением налоговой нагрузки правительство помогать именно местной экономике, не той, которая отдает налоги в Москву, а обеспечивает рабочие места для горожан, сервис и базовый уровень социального комфорта для простых ярославцев, туристическую привлекательность города, так вот этой самой городской экономике не собирается помогать. Зато свой собственный бюджет готово сохранить в любой ситуации и любой ценой.

