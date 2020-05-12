Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о новых зарегистрированных случаях заболевания. Согласно этим данным, в целом по стране за последние сутки подтвердили COVID-19 у 10 899 человек в 83 регионах , в том числе выявлено активно 4704 (43,1 %) без клинических проявлений.



— В Ярославской области выявлено 83 новых случая, всего в регионе коронавирусом заболели 1275 человек, — сообщили в информационном центре по коронавирусу в России. — Новых выздоровевших и летальных нет, всего 198 и 11 соответственно.