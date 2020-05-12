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Тема дня +83 заболевших COVID-19 в Ярославской области

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С каждым днём в Ярославской области заболевших коронавирусом становится больше

С каждым днём в Ярославской области заболевших коронавирусом становится больше

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о новых зарегистрированных случаях заболевания. Согласно этим данным, в целом по стране за последние сутки подтвердили COVID-19 у 10 899 человек в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4704 (43,1 %) без клинических проявлений.

— В Ярославской области выявлено 83 новых случая, всего в регионе коронавирусом заболели 1275 человек, — сообщили в информационном центре по коронавирусу в России. — Новых выздоровевших и летальных нет, всего 198 и 11 соответственно.

Это рекордное число заболевших в Ярославской области за сутки. Тем временем вчера власти объявили о поэтапном выходе страны из режима изоляции. Причём в каждом регионе это будет происходить по-своему. Накануне губернатор Дмитрий Миронов сообщил, что ждёт жителей Ярославской области.

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