По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано рекордное количество заболевших за весь период эпидемии COVID-19 — 83 человека. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.
По официальным данным, всего с начала периода в Ярославской области коронавирусом заболели 1275 человек: 11 умерли, 198 выздоровели и 1066 пациентов остаются на лечении (их них в больницах — 180). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 169 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1605 человек.
За минувшие сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса. Скончались 107 человек, выписаны из больниц 3711. Таким образом, с начала пандемии общее число зараженных — 232 243 человека, выздоровевших — 43 512 человек, умерших — 2116 человек, — передает федеральный оперштаб.
Вчера власти объявили о поэтапном выходе страны из режима изоляции. Причём в каждом регионе это будет происходить по-своему. Накануне губернатор Дмитрий Миронов сообщил, что ждёт жителей Ярославской области.