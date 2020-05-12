В Ярославской области самые высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом в ЦФО

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России сделал расчёт динамики распространения коронавируса в Ярославской области. На данный момент удвоение числа выявленных заболевших коронавирусом происходит раз в шесть дней.



— По сравнению с прошлой неделей скорость распространения заболевания снизилась, на прошлой неделе она составляла 5 дней (чем за меньшее число дней удваивается число заболевших, тем быстрее распространяется вирус), — пояснили аналитики ИЦК.



Это самый высокий показатель среди регионов ЦФО. Ранее мы уже публиковали карту распространения инфекции в Ярославской области.

