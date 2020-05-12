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Тема дня +83 заболевших COVID-19 в Ярославской области

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В Ярославской области самые высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом в ЦФО

Специалисты Информационного центра по коронавирусу высчитали динамику распространения COVID-19

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С начала эпидемии в Ярославской области коронавирусом заболели 1275 человек

С начала эпидемии в Ярославской области коронавирусом заболели 1275 человек

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России сделал расчёт динамики распространения коронавируса в Ярославской области. На данный момент удвоение числа выявленных заболевших коронавирусом происходит раз в шесть дней.

— По сравнению с прошлой неделей скорость распространения заболевания снизилась, на прошлой неделе она составляла 5 дней (чем за меньшее число дней удваивается число заболевших, тем быстрее распространяется вирус), — пояснили аналитики ИЦК.

Это самый высокий показатель среди регионов ЦФО. Ранее мы уже публиковали карту распространения инфекции в Ярославской области.

В группу регионов, в которых число выявленных случаев удваивается раз в шесть дней, также вошла Орловская область.

Темпы удвоения числа заболевших коронавирусом в ЦФО:


раз в 6 дней — Ярославская и Орловская области
раз в 7 дней — Белгородская, Воронежская и Липецкая области
раз в 8 дней — Ивановская, Смоленская и Тверская области
раз в 9 дней — Костромская область
раз в 10 дней — Калужская, Курская и Тамбовская области
раз в 11 дней — Рязанская и Тульская области
раз в 12 дней — Московская область
раз в 13 дней — Брянская область
раз в 15 дней — Владимирская область

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано рекордное количество заболевших за весь период эпидемии COVID-19 — 83 человека. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе. При этом вчера власти объявили о поэтапном выходе страны из режима изоляции. Причём в каждом регионе это будет происходить по-своему. Накануне губернатор Дмитрий Миронов сообщил, что ждёт жителей Ярославской области.

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