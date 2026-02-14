«Этот бизнес стал слишком народным»: почему в России массово продают пункты выдачи заказов

Кажется, что владеть пунктом выдачи заказов легко, но…

Популярная сфера, маленькие вложения, помощь на старте — всё это создает большой ажиотаж и высокие ожидания вокруг бизнеса, связанного с пунктами выдачи заказов с маркетплейсов. Но если всё так хорошо, то почему так много объявлений о продаже этих самых ПВЗ? О том, что на самом деле скрывается за глянцевой обложкой этого, казалось бы, благополучного бизнеса, читайте в материале V1.RU.

Что предлагают продавцы?

На сайтах бесплатных объявлений можно найти множество предложений купить пункт выдачи того или иного маркетплейса. Причем цена варьируется от пары сотен тысяч до почти четырех миллионов рублей. Вот только некоторые варианты из общей массы предложений.

Источник: Avito.ru Местоположение: Волжский, улица Мира. Цена: 270 000 рублей. «Срочно продаю действующий ПВЗ „Озон“. Оборот каждый месяц растет, камеры подключены к „Озон видео“ и параллельно пишут на жесткий диск. ПВЗ открыт 1 год. Место хорошее: девятиэтажные и пятиэтажные дома рядом. Очень хорошее предложение для развития своего бизнеса. Клиентская база с каждым месяцем растет. Арендная ставка очень низкая — 16 000 рублей (в других местах в разы дороже). Все вопросы готовы обсудить, в том числе поможем разобраться с нюансами бизнеса, показать работу в деле, обороты. Сотрудники работают и очень пунктуальные (1200 рублей ЗП). Продажа связана с неуспеваемостью в деле ».

Источник: Avito.ru Местоположение: Волгоград, бульвар 30-летия Победы. Цена: 800 000 рублей. «Продается готовый и прибыльный пункт выдачи заказов, работающий более года. Пункт полностью отлажен и приносит стабильную прибыль с возможностью дальнейшего роста. Пункт функционирует в плюсе;

просторный склад, оборудованный на 500 ячеек;

есть возможность увеличения зон хранения;

персонал обучен, процессы налажены;

удобное расположение, высокая проходимость;

подходит для тех, кто хочет начать бизнес с готовой базой и без рисков».

Источник: Avito.ru Местоположение: Волгоград, проспект Дорожников. Цена: 450 000 рублей. «Продается пункт выдачи „Яндекс Маркет“. Открыт в 2022 году по старой, самой выгодной оферте 9%, работает в стабильный плюс. Проведен ремонт по новому брендбуку, заменена вся мебель. Большая наработанная база клиентов, удобное месторасположение в большом густонаселенном ЖК. Просторное светлое помещение, отдельный вход, очень хорошая аренда для такой локации — 24 000 + электричество по счетчику, такую точно в этом районе больше не найдете!»

Источник: Avito.ru Местоположение: Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, 40. Цена: 1 500 000 рублей. «Пеpcпeктивный гoтовый бизнес — пункт выдачи зaказoв Wildbеrries c прибылью 60 000₽+. Совpеменный жилoй paйoн, домa нaпротив пунктa активнo засeляютcя — клиeнтский потoк pacтет кaждый месяц! ПВЗ открыт в ноябрe 2024 года, мoжнo заxoдить в бизнес бeз погружeния в oперaционку. Перспективное место: новостройки, плотная застройка, регулярный рост выручки. Трафик растет ежемесячно, впереди заселение следующих очередей ЖК».

«Большие вложения, которые не окупаются»

Мы поинтересовались, с чем же связано решение продать бизнес, спросили об этом у самих владельцев. Большинство ответов были «безобидными»: переезд или смена сферы деятельности. Подводных камней при этом якобы нет. Однако один владелец ПВЗ всё же объяснил, на что стоит обратить внимание.

— Утаить что-то не получится: есть статистика личного кабинета, есть выплаты, есть процент, который получаешь с этих выплат. Если, например, 3,8%, то с каждого оборота в миллион рублей владелец получает 38 000. Сюда добавляется доплата за переупаковку (это когда отправляешь товар обратно на склад) — в неделю выходит около 5–6 тысяч рублей. Плюс оценки клиентов, плюс рейтинг пункта на картах, плюс за бренд — так и складывается общая выплата в месяц. В среднем сейчас процент по городу — 2,9–3,2. Из выплат вычитается аренда, зарплата сотрудникам и штрафы. Штрафы начисляются, например, за те моменты, когда в ПВЗ недосмотрели брак по товару и отправили его на склад. За декабрь из-за такой невнимательности я потерял 15–20 тысяч.

Хоть правила вознаграждения владельца ПВЗ и отличаются от одного маркетплейса к другому, судя по договорам оферты, на них в любом случае влияют площадь помещения, цена аренды, количество сотрудников и размер их зарплаты, оборот ПВЗ, а также зона расположения. Для оценки последнего фактора существуют тепловые карты — на них можно посмотреть доступные зоны для открытия пункта выдачи, процент, условия открытия, а также вероятную помощь на старте от маркетплейса и прогнозируемый доход.

В серых зонах открыть ПВЗ нельзя, в синих и оранжевых показывают процент и гарантию дохода

Но если ты открываешь пункт выдачи заказов с нуля, то придется соответствовать требованиям маркетплейса: найти помещение с конкретной площадью, сделать ремонт по брендбуку, установить камеры, поставить мебель. К тому же новому ПВЗ понадобится время, чтобы обзавестись постоянной клиентской базой, а значит, работать придется в ноль.

— Пункт выдачи может вообще любой человек открыть, нужно только юридическое лицо оформить и найти помещение. Маркетплейс сам предлагает на карте выгодные зоны размещения ПВЗ, где он готов оказать финансовую поддержку в первое время после открытия, — рассказывает наша собеседница, работающая в этой сфере. — Есть ряд условий, которым пункт должен соответствовать, например определенная площадь или возможность подъезда машины. После заключения договора начинается визуальная подготовка пункта выдачи: маркетплейс помогает с вывесками, баннерами, а вот оборудование надо будет покупать за свой счет. Нужны большие вложения, чтобы закупить мебель, а там определенный регламент: стол работника, стеллажи, примерочные… Надо сделать ремонт, платить аренду, и всё это поначалу не окупается вообще.

Работать в ноль придется долго. И это понимают не все

Именно поэтому на отремонтированные пункты выдачи с установленными камерами и наработанной клиентской базой цена стремится к миллиону рублей. Купившему такой «готовый бизнес» почти сразу можно будет приступить к работе, вот только получать прибыль всё равно выйдет далеко не сразу.

— В первое время окупаемость будет минимальная, но ее можно повысить, если выходить самому на смены, а в выходные ставить другого человека, — рассказывает один из владельцев ПВЗ. — Для быстрого отбива я бы рекомендовал минимум 8 месяцев сидеть в пункте самому, через силу. Уже потом можно поставить человека и работать «на пассиве» — так бизнес будет приносить около 50 000 рублей. Если же продолжить работать самому, то получится забирать примерно 80 000. В какие-то месяцы выйдет меньше, например летом и в январе, когда у народа денег нет либо все в отпуске. Но в праздничные месяцы, наоборот, прибыль выше.

Почему же пункты выдачи продают?

Причин может быть несколько. Вот что рассказывают сами владельцы ПВЗ.

Работа

Как бы странно ни звучало, но это самая частая причина, которую называют те, кто занят в этой сфере.

— Люди пробуют и понимают, что это не такой пассивный заработок, при котором ты можешь отсутствовать на месте, заниматься своими делами и просто получать деньги. Многие работать не любят, хотят просто купить пункт, посадить туда людей и забить, чтоб денежка капала. Но на начальных этапах окупаемость медленная, поэтому это невозможно.

Ожидания от бизнеса превращаются в недостижимую мечту

Текучка кадров

Владельцы ПВЗ признаются: не так сложно найти сотрудников, как удержать их.

— Работа на самом деле очень легкая: в большинстве случаев практически всё время мы ждем клиентов, приводим склад и зал в порядок, и лишь половину из 12-часовой смены занимает непосредственно работа. Из-за этого по городу сотрудникам ставят зарплату в среднем 1500 рублей за смену. А если владелец не хочет расщедриться, то сотрудники от него сбегут, и на смены придется выходить самостоятельно. Обычно работники ПВЗ больше двух месяцев не задерживаются.

Неоправданные ожидания

На ожидания влияют и обещания маркетплейса, и общая популярность сферы, кажется, что она очень прибыльная. На деле всё оказывается сложнее.

— Хорошие пункты у нас продают примерно раз в год, и цена на них — от трех миллионов: они проверены временем, у них обороты под 10 миллионов, и там держится высокий процент — минимум 3,5. Если же процент низкий, нужны большие обороты для большой выплаты, а это значит, что в пункте постоянно будет много выдач, много клиентов. Люди попросту устают. Не говоря уже о том, что большие обороты есть только у ПВЗ с «историей», то есть как минимум наработанной клиентской базой. Такая работа, еще и в ноль, надоедает, к тому же она может быть тяжелой физически: на маркетплейсах вполне можно заказать крупногабаритный товар, переноска которого будет под силу не каждому.

Конкуренция

Недооценить ее в сфере ПВЗ практически невозможно. По данным «Яндекс Карт», например, в Волгограде уже открыто 1239 пунктов выдачи заказов под знаком трех популярных маркетплейсов.

— Доход напрямую зависит от того, сколько заказов пункт выдает. И если у конкурентов в соседних домах выше рейтинг или их ПВЗ просто знаком клиентам, то заказов на вашем пункте будет мало. Найти подходящее место, в котором было бы удачно и выгодно поставить свой ПВЗ, очень сложно: слишком много их сейчас.

Не каждый владелец ПВЗ успешен и богат

Надежда на помощь

Поддержка только что открытого ПВЗ от маркетплейса — это хорошо. Только не все понимают, что слишком надеяться на нее не стоит.

— Маркетплейс дает материальную поддержку на первое время, если ты открываешь пункт в «цветной» зоне на тепловой карте. Как правило, чистая прибыль с этих выплат небольшая — примерно 10–15 тысяч. А после них точка будет работать, скорее всего, в минус. У людей просто глаза загораются, когда они видят, условно, 1 215 000 рублей на 9 месяцев. Но эти деньги быстро уходят на аренду, зарплату сотрудникам, коммунальные платежи и прочее. В целом пункт выдачи стал достаточно «народным» бизнесом: конечно, порог входа туда низкий, но, чтобы зарабатывать и масштабироваться, нужно много работать и анализировать.

Отсутствие стратегии

Профессор, доктор экономических наук и автор телеграм-канала «Ваш карман & тренды рынка» Игорь Бельских отмечает, что этот бизнес сейчас очень популярен благодаря открытой системе и низкому порогу входа. Однако экономист добавляет, что пик «моды» уже постепенно проходит.

— Здесь не нужны ни специализация, ни профессиональная ориентация. Открыть пункт может практически кто угодно, достаточно уметь пользоваться компьютером, — объясняет Игорь Бельских. — Именно простота входа приводит к тому, что ПВЗ открываются на каждом углу. Скоро этот хаос и ажиотажный рост, скорее всего, закончатся, потому что высокий уровень дохода начнет минимизироваться, и часть предпринимателей уйдет искать новую форму работы. Выживать будут те, кто сумеет работать качественно, ответственно, организованно и на долгую перспективу.

По мнению эксперта, ошибка многих заключается в отсутствии планирования и слишком высоких ожиданиях.

— Как правило, в России бизнес начинают без всякого плана, расчетов, а по наитию: кажется, что чуйка и интуиция подсказывают. На самом деле бизнес — это жесткая экономика и получение результата в виде прибыли. Самоокупаемости в бизнесе не бывает, это нужно понимать. Но многие участники рынка, особенно новые и молодые, не обладают необходимой экономической, финансовой, налоговой дисциплиной. Эта форма торговли прирастает на десятки процентов ежегодно. При таких показателях любой пункт дает какой-то эффект. Вопрос: как долго он протянет? Для этого важна технология удержания клиентов. Бывает, параллельно открываются двойные пункты от разных маркетплейсов: там работают одни и те же сотрудники, одни клиенты ходят. Рано или поздно произойдет объединение этих пунктов, чтобы было удобно работать на рынке.

Еще одной причиной, по которой люди бегут из бизнеса, связанного с владением пунктом выдачи заказов, может быть юридическая составляющая.