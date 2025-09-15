Марафоны, магазины, туристическое агентство: что случилось с бизнесами Елены Блиновской после ее ареста

Елена Блиновская сидит в тюрьме за уклонение от оплаты налогов Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Блогер Елена Блиновская, пожалуй, одна из самых известных инфлюенсеров России, родом из Ярославля. Свою популярность она заработала на «марафонах желаний», в которых учила поклонников правильно мечтать и обещала стопроцентное достижение всех самых заветных идей.

На инфобизнесе Блиновской удалось сколотить целое состояние и масштабировать личный бренд на другие области. В марте 2025 года ее приговорили к пяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Речь шла о сумме в 918 млн рублей.

Теперь, когда «королева марафонов» оказалась за решеткой, разберемся, что осталось от ее бизнес-империи. Подробности — в материале 76.RU.

Всё началось с «марафона желаний»

44-летняя Елена Блиновская родилась в поселке Опарино Кировской области. Через год ее родители переехали в Ярославль. Здесь она окончила школу и поступила в Демидовский университет на направление «Бухгалтерский учет». После учебы в магистратуре Блиновская загорелась идеей о собственном бизнесе, но путь к успеху оказался непростым.

Сначала она устроилась работать в рекламное агентство. В 2007 году вышла замуж за местного предпринимателя Алексея Блиновского, который помог ей с первым проектом — открытием свадебного салона в Ярославле. Однако и это дело не стало для нее настоящей отдушиной.

В 2009 году Блиновская родила первенца и ушла в декрет. В этот период она увлеклась психологией. Начала интересоваться темой личностного роста, читать книги по психологии, проходить курсы известных зарубежных коучей — Энтони Роббинс, Джон Кехо, Джон Грей, Лиз Бурбо, Экхарт Толле.

В 2015 году стартовал главный проект Елены Блиновской — «Марафон желаний», который быстро сделал ярославну знаменитой. Уже раскрутившись на собственных курсах, Елена прошла программу профпереподготовки в МГУ имени М. В. Ломоносова по направлению «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса».

Популярность позволила Блиновской расширить ассортимент курсов:

«Предназначение» (2017) — марафон о поиске своего пути;

«Стань и получишь» (2018) — курс о достижении целей;

«Про отношения» (2019) — марафон о построении гармоничных отношений;

«Дружба» (2022) — марафон о налаживании дружеских связей и личных контактов;

«Путь желаний» (2022) — настольная игра о постановке и достижении желаний.

Особый резонанс вызвал анонс «марафона зачатия» — по задумке он должен был помогать женщинам с бесплодием. Запуск так и не состоялся, но скандал прогремел.

Помимо онлайн-курсов, Елена спродюсировала фильм о себе под названием «Марафон желаний», издала книгу «Мечты сбываются всегда» и вела шоу «Дом исполнения желаний» на ТВ-3.

Магазин Blinovskaya.shop

В магазине у Блиновской продавались одежда с мотивационными фразами, духи и другие вещи, изданные под именем инфомарафонщицы Источник: blinovskaya.store / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2022 году Елена Блиновская через ИП мужа Алексея Блиновского запустила интернет-магазин Blinovskaya.shop. Там продавались свитшоты, футболки, «карты желаний», свечи, кристаллы, поющие чаши, якобы из Непала, и др.

Одни из самых громких продуктов в линейке — парфюм My Dream by Blinovskaya за 7,5 тысячи рублей и парфюмированные свечи по 2,5 тысячи.

Свечка стоила 1700 рублей Источник: blinovskaya.store / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Диффузор — 2500 рублей Источник: blinovskaya.store / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С начала уголовного преследования Елены в 2023 году бизнес был заморожен. Сайт онлайн-магазина заблокирован, соцсети не обновлялись с 26 августа 2023 года.

Туристический бизнес

На фото — Елена Блиновская с Викторией Асмоловой Источник: elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В августе 2022 года Елена Блиновская вместе с партнершей Викторией Асмоловой зарегистрировала в Москве туристическое агентство ООО «Тревел-Ателье». «Королева марафонов» является соучредителем, владеющим 50% доли.

После ареста Елены компания фактически замерла: в реестре она числится действующей, однако сотрудников и оборотов у нее почти нет.

Строит отметить, что именно после новогодней вечеринки дома у Блиновской, в которой принимала участие Асмолова, Елену посадили в СИЗО в январе 2024 года. Это произошло потому, что Виктория проходила свидетелем по уголовному делу и им было запрещено встречаться.

Банкротство

3 марта 2025 года Елене Блиновской вынесли приговор по делу о неоплате налогов на 918 млн рублей. Ей дали пять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ноябре 2024 года суд признал Елену Блиновскую банкротом. Но это не значит, что она не обязана вернуть 918 миллионов долга по налогам. После признания банкротом долг взыскивается за счет имущества и сделок, совершённых за десять лет до возбуждения процедуры.

ИП Елены Блиновской, зарегистрированное в 2010 году, было ликвидировано в конце 2024 года в рамках процедуры банкротства. Это означало прекращение деятельности основного онлайн-бизнеса, включая марафоны желаний и магазин Blinovskaya.shop. Официально ИП закрыто, а бренд оказался заморожен.

Хроника уголовного дела Елены Блиновской Источник: Городские медиа

Что касается соцсетей, то они у блогерши не обновлялись с 2023 года. Однако в августе 2025-го на странице Блиновской появился странный пост о ее возвращении — Елену взломали в соцсетях.

Вот уже несколько недель злоумышленники ежедневно публикуют от имени Елены Блиновской фото и видео с информацией о якобы ее возвращении из тюрьмы. Кроме того, они завлекают поклонников «королевы марафонов» на розыгрыш призов, для получения которых необходимо ввести личные данные.