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Осень «Брать не стал»: под Ярославлем до снегопада выросли удивительные грибы. Что это

«Брать не стал»: под Ярославлем до снегопада выросли удивительные грибы. Что это

Публикуем мнение миколога

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Вот такие странные грибы нашли в Ярославской области

Интересный снимок выложил в группе «Грибы Ярославской области» Николай Сумеркин. На нем изображена пара грибов, выглядящих как что-то инопланетное — оранжевые, тонкие и длинные.

— Скажите, кто собирал, готовил? — спросил он.

Но ответов под постом не последовало.

— Это рогатик дудчатый. Нашел в Ярославском районе в начале ноября. Брать не стал, так как видел в первый раз, — рассказал Николай порталу 76.RU.

Ярославский миколог Ольга Лазарева подтвердила, что на фото грибы рода макротифула. Их также называют рогатиками.

— Какой вид из двух, точно не могу сказать, похож и на дудчатый, и на стройный. Типичный осенний гриб, появляется в сентябре — ноябре. Растет до заморозков. Съедобен, но мало известен. Не используется в пищу из-за мелких размеров, — рассказала специалист.

Напомним, в этом году ярославцы собирали грибы весь ноябрь.

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