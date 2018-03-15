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Свесили ноги с 14 этажа: по дому-долгострою за Волгой бегают школьники
15 марта 2018 12:34
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Опасные игры устроили подростки в Заволжском районе Ярославля. Местом для них они выбрали 14 этаж дома-долгостроя на перекрёстке улиц Саукова и Папанина.
— По стройке бегала компания детей лет 13–16, — рассказывает местный житель Максим Агафонов. — Двое сидели, свесив ноги, а ещё двое бегали по балконам со стороны улицы Саукова. Ни охраны, ни полноценного ограждения вокруг стройки нет.
Кстати, этот тот самый дом, о котором губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявлял в конце прошлого года, что его достроят.
— График работ составлен, проект находится в стадии реализации, — говорил ранее губернатор Дмитрий Миронов. — Объект состоит из нескольких секций, сдача будет происходить поэтапно. Хочу подчеркнуть: правительство области предпринимает серьезные шаги для урегулирования ситуации в сфере жилищного строительства.
Также глава региона заявил об очень серьёзном обещании, что в этом году в Ярославской области не останется обманутых дольщиков совсем.
Фото: Максим Агафонов
Видео: Максим Агафонов
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