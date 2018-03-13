В Ярославле на выборах распишут яйца

На избирательных участках можно будет и проголосовать, и в мастер-классах поучаствовать

18 марта кружки и секции города готовят творческие программы, чтобы развлекать людей на избирательных участках. С 12 до 18 часов в местах голосования устроят концерты местных коллективов, показы фильмов и мастер-классы.

— Например, в дворце культуры «Гамма» пройдут семейные посиделки с чаепитием, будет организован мастер-класс по изготовлению мишек и мастер-класс по росписи пасхальных яиц, — рассказала начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова. — Во дворце культуры имени Добрынина с 10 часов пройдут открытые репетиции творческих коллективов «Счастливое детство», «Весёлая семейка», «Молодежный театр». Во дворце культуры «Энергетик» будет организовано фотоателье, в котором любой желающий сможет примерить театральный костюм или одежду сказочного персонажа и получить фотографию на память.

Для маленьких детей сделают отдельные игровые зоны. Все развлечения будут бесплатными.

Возле избирательных участков появятся ярмарки с дешёвой едой.