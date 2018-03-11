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Водители, попавшие в смертельное ДТП на окружной дороге, получали штрафы за превышение скорости

11 марта 2018 13:39
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Ярославль, ДТП на окружной

Что стало причиной смертельной аварии на окружной дороге в Ярославле, сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Но стали известны некоторые обстоятельства, которые могут пролить свет на эту трагическую историю.

Как рассказал источник 76.ru, у обоих водителей — и из «Приоры», и из «четырнадцатой» — был нарушения ПДД. Молодых людей привлекали за нарушение скоростного режима.

— За рулём автомобиля «Лада-Приора» находился 26-летний мужчина. В ДТП пострадали: 20-летний пассажир ВАЗ-2114, а также водитель автомобиля «Лада-Приора» и два пассажира — 28-летний мужчина и 24-летняя девушка, жители Архангельска. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла сегодня ночью. «Четырнадцатая» вылетела на встречку и столкнулась с ВАЗом. Машины так сплющило, что пострадавших вытаскивали спасатели. Позже выяснилось — в ДТП погиб молодой футболист.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Vadim Ignatov, Первый Ярославский автопортал/Vk.com
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