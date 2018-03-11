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Город

Разбились мечты о большом спорте: в страшном ДТП на окружной дороге погиб молодой футболист

11 марта 2018 11:36
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ДТП, футбол, Ярославль

Стали известны подробности смертельной аварии на окружной дороге в Ярославле. Выяснилось, что погибший водитель «четырнадцатой» был ярославским футболистом. Это воспитанник юношеского «Шинника» Артём Бахвалов.

Артём играл за спортивную школу № 13 в амплуа нападающего. В декабре прошлого года он был награждён как лучший нападающий чемпионата области среди мужских команд.

— Я его знаю с его семи лет. Артём был весёлым и общительным, очень любил футбол и подавал большие надежды, мечтал о профессиональной карьере футболиста. Ездил на просмотры в профессиональные клубы. Я до сих пор не верю в случившееся... — говорит его друг по спортивной школе Артём Моисеев.

Права юноша получил не так давно — в 2017 году.

Как стало известно, водители обеих участвовавших в аварии машин раньше имели штрафы за превышение скорости. В обстоятельствах ДТП разбирается УВД. Сейчас проводят экспертизы.

Уточняется, что в «Ладе-Приоре» ехали жители Архангельской области.

ДТП в Ярославле произошло в ночь на воскресенье, 11 марта. На окружной дороге «четырнадцатую» выбросило на встречную полосу. Машина столкнулась с «Ладой-Приорой». В «Приоре» все выжили, но получили сильные травмы. Девушка от шока потеряла дар речи.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Артёма.

Ольга Прохорова
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Фото: Артём Бахвалов/Vk.com
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