Подробности ДТП на ЮЗОД в Ярославле: разбились четыре машины

В ДТП никто не пострадал

Сегодня днём на ЮЗОД произошло ДТП, которое собрало огромную пробку. Изначально очевидцы сообщали о двух пострадавших машинах. Но спасатели уточнили: в аварии приняли участие четыре автомобиля.

— Столкнулись «Шевроле-Авео»,«Тойота-Рав 4»,«Форд-Транзит» и «Рено-Меган». В результате ДТП пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Авария с участием четырёх машин собрала большую пробку.