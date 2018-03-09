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Подробности ДТП на ЮЗОД в Ярославле: разбились четыре машины
9 марта 2018 20:26
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Сегодня днём на ЮЗОД произошло ДТП, которое собрало огромную пробку. Изначально очевидцы сообщали о двух пострадавших машинах. Но спасатели уточнили: в аварии приняли участие четыре автомобиля.
— Столкнулись «Шевроле-Авео»,«Тойота-Рав 4»,«Форд-Транзит» и «Рено-Меган». В результате ДТП пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Авария с участием четырёх машин собрала большую пробку.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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