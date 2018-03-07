Ивановские хакеры обчищали банкоматы в Ярославле

Мужчины использовали специальную компьютерную программу

27-летний житель Ивановской области и два его приятеля обчистили несколько банкоматов в Ярославле и Орле. Сообщники, используя специальную компьютерную программу, вскрывали банкоматы. В итоге денег украли на несколько миллионов. Заправлял всем именно 27-летний мужчина. Его удалось задержать во время очередной попытки ограбить банкомат в Ярославле.

— Сейчас обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.