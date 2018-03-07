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Ивановские хакеры обчищали банкоматы в Ярославле
7 марта 2018 20:11
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27-летний житель Ивановской области и два его приятеля обчистили несколько банкоматов в Ярославле и Орле. Сообщники, используя специальную компьютерную программу, вскрывали банкоматы. В итоге денег украли на несколько миллионов. Заправлял всем именно 27-летний мужчина. Его удалось задержать во время очередной попытки ограбить банкомат в Ярославле.
— Сейчас обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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