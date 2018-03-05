Ярославец подрался с бабушкой, торгующей грибами на обочине трассы

Ярославец подрался с торговкой у дороги

В Ярославской области мужчина устроил разборки с пенсионеркой, торгующей у дороги. Всё произошло в деревне Лихообразово в Некрасовском районе ещё летом.

35-летний мужчина приехал к своему дому у трассы, где расположилась его соседка — торговка с грибами и ягодами, перегородив ему проезд. Бабушка продавала товар со старенького мотороллера. Ярославец грубо потребовал у пенсионерки освободить ему проезд, после чего соседи разругались и торговка пнула машину ЗАЗ «Шанс», на которой приехал мужчина.

Взбесившийся дерзостью бабушки, мужчина отпинал её скутер, выхватил из рук телефон, по которому она собиралась звонить в полицию, и дал пенсионерке сильную пощечину. Настолько, что женщина упала. Но и тут заведённый сосед не успокоился, а продолжил пинать бабушку, от чего у неё остались кровоподтёки.

— Своими действиями он совершил самоуправство, а также нанёс потерпевшей материальный ущерб в 31700 рублей, — рассказал адвокат обвиняемой Александр Мартынов. — В настоящее время дело готово для передачи в прокуратуру и в дальнейшем в суд для разбирательств по существу.

Если ярославца осудят по статье за самоуправство, то это будет первый прецедент в Ярославской области. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Кстати, мэр Ярославля относится к уличным торговцам резко негативно. Даже запретил продавать на улицах цветы к 8 Марта.