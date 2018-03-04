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Не мешайте работать: чиновники попросили ярославцев отказаться от поездок на машинах
4 марта 2018 20:22
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Циклон, остановивший движение в Москве, приближается к Ярославлю. В МЧС уверены, что буря накроет город сегодня ночью. Городские власти готовятся к борьбе с непогодой.
— Все коммунальные службы уже переведены в усиленный режим работы, улицы города дорожная техника будет чистить всю ночь, — говорят в мэрии Ярославля. — Мы просим автовладельцев соблюдать правила парковки и не создавать помех работе уборочной техники. В период снегопадов мы рекомендуем воспользоваться общественным транспортом.
Будет ли завтра в общественном транспорте «снежный билет», когда автомобилисты могут ездить в нем бесплатно, показав права или ПТС, в мэрии пока не решили. Они будут ориентироваться по обстановке.
В главном управлении МЧС России по Ярославской области предупредили о приближающемся ночном сильном снегопаде. Ветер усилится, ожидаются порывы скоростью до 15 метров в секунду.
В центре циклона сейчас находится Москва, где, по прогнозам синоптиков, выпадет до 17 см снега, а порывы ветра, так же, как и в Ярославле, будут достигать 15 м/с. Ярославль находится в северной периферии циклона, который, как сообщили синоптики, продержится минимум сутки.
Фото: Александра Савельева
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