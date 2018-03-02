На выезде из Ярославля ВАЗ влетел в фуру

ВАЗ-2112 врезался в фуру на выезде из Ярославля

На пересечении Тормозного и Костромского шоссе ВАЗ-2112 столкнулся с фурой «Скания». Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС 1 марта около 13 часов. Легковому автомобилю удар пришелся на переднюю часть, от капота автомобиля практически ничего не осталось.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой скорой помощи.

— В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Мужчину увезли на скорой. В машине он ехал один, без пассажиров

Недавно в Ярославле такси протаранило машину скорой помощи. Люди не пострадали, а вот новый реанимобиль теперь нуждается в ремонте.