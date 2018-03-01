Ярославцев массово запишут в присяжные: что будет, если отказаться

С этого года присяжные заседатели появятся в судах районных инстанций

С 1 июня во всех районных судах России начнут по-новому рассматривать дела — судить преступников будут с участием присяжных заседателей, как это уже давно делается в судах региональных инстанций. Сейчас для присяжных готовят специальные помещения, где они смогут работать. Стать одним из них может любой ярославец. Как это сделать, и в чём выгода для присяжных, читайте в материале.

Вакансии в суде

— Составить списки, выбрав присяжных из числа избирателей, и направить в суды должны до 1 апреля органы исполнительной власти, — рассказала официальный представитель суда Наталья Сарбунова. — В каждом районе их будет разное количество, в зависимости от количества жителей.

Судья будет принимать решение на основе вердикта присяжных заседателей

Например, в самом густонаселённом районе Ярославля — Дзержинском — должны выбрать около 1600 людей, которые станут присяжными заседателями.

— Все люди должны быть разными: по месту проживания, образованию, профессии, вероисповеданию и так далее, — отметила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова. — При этом они должны быть сами несудимыми и дееспособными.

Во всех районных администрациях списки уже составили и отправили в мэрию. Там кандидатов на должность присяжных заседателей ещё раз тщательно перепроверят. И уже после этого их начнут готовить к работе.

Для работы присяжными заседателями в районных и военных судах отберут 6270 ярославцев

Всего по городу отберут более 6 тысяч ярославцев: 5340 человек для работы в районных судах и 930 — в военных.

— Тех людей, которые пройдут отбор, оповестят о том, что они стали присяжными заседателями, по почте, — уточнила глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.



Как записаться в присяжные заседатели?

Напроситься в присяжные заседатели нельзя — их определяют методом случайной выборки. А вот отказаться от этой гражданской обязанности можно. В суде говорят, что достаточно указать причину — состояние здоровья, работа, грудные дети, религия... Даже если в заявлении будет указано просто «Не хочу», то никаких санкций к отказавшимся применяться не будет.

Какие дела будут рассматривать с присяжными?

Присяжных будут привлекать к делам о преступлениях повышенной общественной опасности: убийства, оборот наркотиков, преступления против власти и так далее. За исключением дел с участием несовершеннолетних. Выбирать форму суда будет обвиняемый.

Что должны делать присяжные?

Задача обвинения и защиты — собрать доказательства для убеждения коллегии присяжных заседателей в верности своей позиции, а судьи — создать сторонам условия состязательности и обеспечить их участие в исследовании доказательств. Присяжные будут принимать решение по делу самостоятельно, независимо от судьи. На основании провозглашенного присяжными вердикта уже судья вынесет решение по делу.

Сколько заплатят за работу?

В течение всего срока рассмотрения уголовного дела работники суда будут вести ведомость учета рабочего времени каждого присяжного заседателя. Суд выплатит им из федерального бюджета вознаграждение в размере половины должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия, но не менее среднего заработка по месту основной работы присяжного за этот срок.

Сколько присяжных будет в суде?

С 1 июня в областном суде будет 8 присяжных, а в районных и военных — по 6. Выбирать из списка присяжных будет суд. Выбранным кандидатам придут приглашения. Для районного суда выберут сначала 12 кандидатов, для регионального — 14. На предварительной встрече с кандидатами судья, адвокат, прокурор и обвиняемый могут попросить отвод кого-то из выбранных на роль присяжных людей, кандидаты и сами смогут попросить самоотвод. После этого останется нужное для заседания количество присяжных.