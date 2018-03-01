×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь
Обзор

Город

Ярославцев массово запишут в присяжные: что будет, если отказаться

1 марта 2018 14:59
5 430 2
суд, суд присяжных, Ярославль

С 1 июня во всех районных судах России начнут по-новому рассматривать дела — судить преступников будут с участием присяжных заседателей, как это уже давно делается в судах региональных инстанций. Сейчас для присяжных готовят специальные помещения, где они смогут работать. Стать одним из них может любой ярославец. Как это сделать, и в чём выгода для присяжных, читайте в материале. 

Вакансии в суде

— Составить списки, выбрав присяжных из числа избирателей, и направить в суды должны до 1 апреля органы исполнительной власти, — рассказала официальный представитель суда Наталья Сарбунова. — В каждом районе их будет разное количество, в зависимости от количества жителей.

Например, в самом густонаселённом районе Ярославля — Дзержинском — должны выбрать около 1600 людей, которые станут присяжными заседателями.

— Все люди должны быть разными: по месту проживания, образованию, профессии, вероисповеданию и так далее, — отметила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова. — При этом они должны быть сами несудимыми и дееспособными.

Во всех районных администрациях списки уже составили и отправили в мэрию. Там кандидатов на должность присяжных заседателей ещё раз тщательно перепроверят. И уже после этого их начнут готовить к работе.

Всего по городу отберут более 6 тысяч ярославцев: 5340 человек для работы в районных судах и 930 — в военных.

— Тех людей, которые пройдут отбор, оповестят о том, что они стали присяжными заседателями, по почте, — уточнила глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

Как записаться в присяжные заседатели?

Напроситься в присяжные заседатели нельзя — их определяют методом случайной выборки. А вот отказаться от этой гражданской обязанности можно. В суде говорят, что достаточно указать причину — состояние здоровья, работа, грудные дети, религия... Даже если в заявлении будет указано просто «Не хочу», то никаких санкций к отказавшимся применяться не будет.

Какие дела будут рассматривать с присяжными?

Присяжных будут привлекать к делам о преступлениях повышенной общественной опасности: убийства, оборот наркотиков, преступления против власти и так далее. За исключением дел с участием несовершеннолетних. Выбирать форму суда будет обвиняемый.

Что должны делать присяжные?

Задача обвинения и защиты — собрать доказательства для убеждения коллегии присяжных заседателей в верности своей позиции, а судьи — создать сторонам условия состязательности и обеспечить их участие в исследовании доказательств. Присяжные будут принимать решение по делу самостоятельно, независимо от судьи. На основании провозглашенного присяжными вердикта уже судья вынесет решение по делу.

Сколько заплатят за работу?

В течение всего срока рассмотрения уголовного дела работники суда будут вести ведомость учета рабочего времени каждого присяжного заседателя. Суд выплатит им из федерального бюджета вознаграждение в размере половины должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия, но не менее среднего заработка по месту основной работы присяжного за этот срок.

Сколько присяжных будет в суде?

С 1 июня в областном суде будет 8 присяжных, а в районных и военных — по 6. Выбирать из списка присяжных будет суд. Выбранным кандидатам придут приглашения. Для районного суда выберут сначала 12 кандидатов, для регионального — 14. На предварительной встрече с кандидатами судья, адвокат, прокурор и обвиняемый могут попросить отвод кого-то из выбранных на роль присяжных людей, кандидаты и сами смогут попросить самоотвод. После этого останется нужное для заседания количество присяжных.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ярославские стилисты показали всей России, как сделать человека модным

Спорт
«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ
Погода
Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет

Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет
Спорт
Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России

Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России
Спорт
«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу

«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу
Бизнес
Кредитов стало больше, ставки ниже

Кредитов стало больше, ставки ниже

Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (7): Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,55 57,19
EUR 69,06 69,80
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 02.03
USD 56,43 0,06
EUR 68,88 -0,02
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.