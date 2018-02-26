Власти накажут людей, пустивших чёрную воду в квартиры ярославцев

В некоторых домах из кранов потекла вода чёрного цвета

В Ярославле городские власти пообещали, что в эти выходные будут чуть ли не молниеносно реагировать на жалобы ярославцев и, похоже, слово своё сдержали. Жители нескольких домов в Заволжском районе пожаловались в единую дежурно-диспетчерскую службу, что у них из кранов потекла грязная вода. Она была чёрного цвета. И коммунальщики бросились выяснять, что произошло.

— Сотрудники администрации Заволжского района выяснили, что теплом квартиры, откуда поступили жалобы, снабжает котельная завода дизельной аппаратуры, — рассказали в мэрии Ярославля. — Роспотребнадзор взял пробы воды, чтобы проверить соответствие санитарным нормам, по результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности. После трубы были незамедлительно промыты.

Также власти сообщили, что трубы в домах, где текла грязная вода, уже промыли. Сейчас специалисты из сферы ЖКХ проверяют места, где мог произойти сбой: котельную, сети, трубы дома.

Видео с чёрной водой, которая течёт из крана, выложил ярославец Александр Балакирев в социальной сети «ВКонтакте». Похожие жалобы в интернете высказывали и жители Фрунзенского района.